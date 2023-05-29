Кто тут гений? Только люди с высоким IQ пройдут этот тест — найдите букву за 13 секунд

Эти тесты не только отвлекают вас от работы, но и приносят ощутимую пользу здоровью Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Даже если букву найти не удастся, вы всё равно не зря читаете этот материал. Ведь головоломки — не просто развлечение, регулярное их отгадывание положительно сказывается на мозговой деятельности и развивает логическое мышление. А еще предотвращает старение мозга и откладывает подальше деменцию. Наши коллеги из журнала Maxim позаботились о нас с вами и приготовили быстрый и полезный тест.

Сможете среди букв X и K найти другую букву за 13 секунд? Издание Jagran Josh, где авторы нашли эту шараду, уверяет: справиться с поставленной задачей способны только люди с высоким IQ. Проверим себя? Засекайте на таймере 13 секунд и вперед.

Когда найдете букву или время выйдет, потяните бегунок влево, чтобы увидеть ответ Фото 1: Jagran Josh Фото 2: Jagran Josh Поделиться Поделиться





Как успехи? Сразу нашел/нашла Понадобилось ровно 13 секунд, но уложился/уложилась Понадобилось чуть больше, но я же всё равно умный/умная Искал/искала минуту Так и не нашел/нашла. Пришлось подглядеть Я гений, и это не нужно доказывать Хочу посмотреть ответы

Как мозг управляет нами Мы продолжаем бесконечно доверять мозгу, несмотря на то, что он нас то и дело обманывает. На это у него есть несколько причин. Уважительных. Во-первых, у него слишком много забот, так что заставить нас не обращать на что-то внимание для мозга простительно. Во-вторых — с помощью обмана ему проще заставить нас что-то сделать. В-третьих — мозг не только отвечает за все процессы в нашем организме, но и пытается строить какие-то прогнозы, чтобы мы не оказались на краю пропасти по имени Неизвестность. И здесь без обмана тоже не обойтись. Настало время вывести мозг на чистую воду и узнать, как работают некоторые его уловки.



Как мозг предсказывает будущее? Со временем у мозга особые отношения. Представьте, что вы обожглись, при этом видели процесс своими глазами. Что будет первым — вы увидите боль или почувствуете ее? Можете не отвечать — первым делом вы ее увидите. Всё потому, что глаза физически куда ближе к мозгу, чем кожные рецепторы, потому и реагируют быстрее.



То же самое и с падением ребенка с кровати. Родители наверняка замечали, что этот процесс длится очень долго, прежде чем они успеют отреагировать. Чтобы синхронизировать зрительные и тактильные ощущения, мозгу нужно время, и он «монтирует» реальность из отдельных кадров. К тому же сигналы от глаза поступают в мозг с запозданием на 50–100 миллисекунд. А чтобы вовремя среагировать, нам нужно знать, что случится еще через 100–200 миллисекунд. Нервам и мышцам тоже требуется время, чтобы поймать ребенка. Поэтому на таком примере мы можем наблюдать сразу два эффекта: как мозг стремится забежать вперед и как появляется иллюзия длительности.



Как работает дежавю? Нашу память мозг тоже то и дело стремится обвести вокруг пальца. Вот, например, вам навстречу идет подозрительно знакомый человек, и вы уже готовы с ним поздороваться, но, приблизившись, понимаете, что обознались. На деле в этот момент мозг опознал в незнакомце черты вашего друга. Но когда мозг извлекает информацию из памяти, он в то же время ее перезаписывает. Поэтому каждый новый раз вы вместо неповторимого оригинала получаете пиратскую копию.

Кроме того, иногда впечатления со временем смешиваются с чужими рассказами. Ученые даже подсчитали, что примерно 40% наших воспоминаний о детстве — ложные. А иногда разные воспоминания могут случайно наложиться друг на друга. Из-за этого происходят совсем не смешные случаи, когда свидетели как бы «опознают» невиновных, и более забавные эффекты вроде дежавю. Кстати, больше остальных дежавю могут испытывать на себе заядлые путешественники.



— Преимущественно все города устроены одинаково, и за каждым поворотом вас может ждать то, что вы уже не раз видели в других местах, и это не больше, чем узнавание, — говорит специалист по автобиографической памяти Анна Горбунова. — Новые места провоцируют конфликт между ощущением, что местность вам уже знакома, и пониманием, что вы здесь никогда не были, — просто в опыте есть что-то очень похожее.

Почему бывают провалы в памяти после вечеринки? — Если говорить языком определений, алкогольный палимпсест (специфическое нарушение памяти, характерное для алкоголизма. — Прим. ред.) — частный случай антероградной амнезии токсического генеза, — заявляет врач-токсиколог Алексей Водовозов. — Другое, менее научное название — «лоскутная память»: здесь помню, здесь рыбу заворачивали, а вот здесь уже не помню. Признак очень плохой, скорее всего, свидетельствующий о формировании зависимости от этанола.



Причина не ясна до сих пор, но всё достаточно логично, учитывая, что этанол — нейротоксин. Он может поражать любые отделы головного мозга, включая гиппокамп, который отвечает в основном за обработку и хранение воспоминаний. При хроническом злоупотреблении алкогольные палимпсесты постепенно трансформируются в полноценную алкогольную амнезию, когда выпадают не единичные события, а большие отрезки из жизни: дни, недели, а в тяжелых случаях и месяцы.

— Причем иногда на месте пробелов формируются ложные воспоминания (конфабуляции), что свидетельствует о необратимом токсическом поражении мозга, — говорит Алексей Водовозов.



Важно уточнить: палимпсесты относятся не к периодам выраженного опьянения, когда человек находился в полубессознательном состоянии, а к тем, когда он сохранял способность говорить, ходить и что-то там делать.