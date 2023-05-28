Наложили отпечаток: 7 женских имен с трудной судьбой — среди них есть популярные

Многие молодые родители при выборе имена для малышки отталкиваются от его значения и собственных ассоциаций Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Есть мнение, что полученное при рождении имя программирует в человеке определенный характер и предопределяет его судьбу. С точки зрения энергетики с самого первого дня оно активно участвует в формировании личностных качеств, а значит, и всей судьбы маленького человека. Поэтому к выбору нужно подходить очень аккуратно. В том числе к выбору — верить в это самое мнение или нет. Наши коллеги из Woman.ru собрали подборку женских имен, обладательниц которых по повериям ждет тяжелая судьба.



В школе многих девочек с именем Лариса начинают обзывать «чайками». Дело в том, что это имя перекочевало к нам из греческого языка и в переводе на русский трактуется как название птиц, обитающих рядом с водоемами. Именно поэтому уже в юные годы обладательницы этого имени сталкиваются с агрессией к окружающему миру. Ларисам присуща эмоциональная неустойчивость. Девушки с таким именем живут словно на пороховой бочке. Они всеми силами пытаются противостоять недовольству, которое испытывают от своей жизни.

Но Ларисы довольно сильные натуры, которые могут превратиться в настоящий ураган, если в их жизни происходят какие-то неблагоприятные события. Спокойствие и размеренность оказываются чем-то странным и незнакомым не только для обладательниц этого имени, но и для всех тех, кто их окружает. Совсем иначе обстоят дела с девушками по имени Галина. Они символизируют покой и безмятежность, нередко перерастающие в психологическую подавленность. С самого детства обладательницы скромного имени пытаются выработать силу воли и доказать всем: они имеют значимость. Их стремление выделиться из толпы нередко приводит к нервным срывам. Суждения Галины зачастую бывают настолько категоричны, что нередко направляют ее на ошибочный путь, а там ничего позитивного ждать не приходится.

Обладательницы редкого имени Эльвира нередко наделены противоречащими друг другу качествами характера. Эти женщины настолько непредсказуемы, что порой сами не знают, чего от них можно ожидать. Основной целью их жизни является создание большой крепкой семьи. Девушки с этим именем очень доверяют своим партнерам и ждут того же взамен. Разумеется, найти мужчину с открытой душой совсем не просто. Нередко судьба сводит Эльвиру со своим образцовым возлюбленным в довольно позднем возрасте — все же лучше, чем никогда.

Имя Инна означает «бурный поток энергии», на первом месте для женщин с этим именем всегда стоит самореализация и карьерное развитие. Только вот порой его обладательницы оказываются чересчур склочными натурами, которые не могут найти общий язык с окружающими. Тем не менее они никогда не будут акцентировать внимание на недостатках других и уже тем более раздавать советы по их устранению. В характер Инны вплетено высокомерие, которое на первый взгляд редко остается замеченным за привлекательной внешностью. Кажется, что они никогда не разубедятся в том, что все на свете им что-то должны.

Не везет в любви По мнению таролога Марианны Абравитовой, имя оставляет отпечаток на судьбе женщины, именно поэтому, кто-то удачлив в любви, а кто-то чаще нет.

— Я назову, пожалуй, самые несчастливые имена в российской культуре. Я вас удивлю, потому что три основных имени, обладательницам которых приходится нелегко в жизни, — Вера, Надежда и Любовь. Так повелось, что для нас это три кита надежности и счастья, но звезды распорядились иначе, — объясняет эксперт.

Марианна рассказывает, что имя Вера несет в себе посыл духовности. Девочка, девушка и женщина с именем Вера всегда будет очень сложной натурой, ведь мы живем в материальном мире, а у Вер всегда возникает конфликт между духовностью и реальностью.



— Такие женщины либо поздно выходят замуж, либо вовсе остаются одинокими. Личное женское счастье они, к сожалению, находят редко. А вот карьера у Веры строится легко, так как она имеет сильную энергию и чаще всего вместо личного переносит на общественное, — считает таролог.



По опыту эксперта, Надежды не менее внутренне сложные, чем Веры.

— Надежда — означает, что мы надеемся, и получается, что надежда — это переброс энергии в будущее. Например, счастье — это сейчас, а надежда — только за горизонтом. Женщины с этим именем становятся людьми упущенных возможностей, людьми, гоняющимися за призрачным счастьем, — объясняет женщина. Дело в том, что энергия Надежд направлена в завтра, а на реальную жизнь ее не хватает.

Таролог уточняет, что универсальных рекомендаций не существует, поэтому, возможно, если на Надежду повлияет фамилия или отчество, они остановят ее уплывающую в будущее энергию.



Таролог называет имя Любовь коварным, всё потому, что оно обозначает само чувство и эмоцию. Любови живут сердцем, рациональность им не знакома.

— Вспомните Любу из вашей жизни. Она стала директором школы или кандидатом наук? Вряд ли, они всегда говорят о мужчинах, женихах, как хорошо быть любимой. Это имя полностью окружает их, энергия любви очень сильная. У них много иллюзий, и обычно в любви они несчастны, ведь не относятся к ней реально, — объясняет таролог.

По мнению эксперта, мужчины нередко сторонятся Любочек из-за того, что у них много иллюзий и энергии любви, но мало реальных возможностей и навыков.

Детские имена, которые приносят удачу Посмотрим, кто у нас тут самый счастливый.

Макар Имя имеет греческое происхождение и означает «блаженный», «счастливый». Довольно мило Макар звучит в уменьшительно-ласкательных вариантах: Макарка, Макарик, Макаша, Макареша. В древности это имя было очень популярно, но со времен Октябрьской революции 1917 года полностью ушло из обихода. Только недавно с модой на старомодные имена новорожденных снова стали называть Макарами.



Рада Славянское имя, которое, кажется, говорит само за себя — «радостная», «веселая», «счастливая». Также Рада (или Радуся и Радочка) может быть сокращенной версией таких имен, как Радислава, Радослава, Радмира, Радана.

Вениамин Это имя впервые было упомянуто в Библии (так звали младшего сына Иакова и Рахили) и переводится как «сын моей правой руки» или «счастливый сын». В Европе и Америке Вениамина будут звать Бенджамином или Бенджаменом. А в России в домашней обстановке — просто Веней.



Ефросинья Мало кто знает, что греческое имя Ефросинья тоже означает «радость», «веселье», а также «благомыслящая». С таким раскладом, кажется, у маленькой Фроси (именно так звучит это имя в уменьшительно-ласкательном варианте) есть все шансы вырасти оптимистичной и мудрой девушкой.

Тихон Не подумайте, что мы ошиблись. Тихон на самом деле со словом «тихий» не имеет ничего общего. Имя пришло к нам из Византии и, как говорят, произошло от имени древнегреческой богини удачи Тюхе и, соответственно, имеет значение «удача» или «судьба». Во времена Древней Руси Тишами называли мальчиков из простых семей, но потом имя стало особенно популярно среди монахов.



Лайма Имя уходит корнями в прибалтийскую мифологию, так звали богиню счастья и удачи, которая покровительствовала влюбленным парам. В нашей стране девочек начали называть Лаймами благодаря певице из Латвии Лайме Вайкуле.

Аркадий Греческое имя, у которого есть несколько переводов. По одному из них Аркадий означает «счастье» или «счастливая страна». По другим — «пастух» и «житель Аркадии». При этом в Киевской Руси это имя давали мальчикам со значением «смелый». Уменьшительно-ласкательных вариантов Аркадия тоже множество. Самые распространенные — Аркаша, Адик, Арик, Аря, Адя и Аркадьюшка.

Зита Многие в нашей стране думают, что Зита — это индийское имя. Что неудивительно. Стоит только вспомнить фильм «Зита и Гита», который был особенно популярен в советские времена. Однако, по одной из версий, это имя также имеет и латинские корни со значением «счастливая». В общем, смело можете называть дочь Зитой. Тем более ее уменьшительно-ласкательный вариант невероятно трогателен — Зизи.



Феликс

Имеет латинское происхождение и целых пять трактовок значения. Но все они невероятно хороши. Так, по первой версии Феликс переводится как «счастливый», «благополучный», «благоприятный», «приносящий счастье», по второй — «плодородный», по третьей — «блаженный», по четвертой — «богатый» и, наконец, по пятой — «радующий». С такой характеристикой маленький Феля (или Еля) может стать очень успешным человеком.