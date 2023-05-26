«Снижает риск развития рака»: этот овощ едят долгожители по всему миру — он есть в любом супермаркете

Этот овощ — не хит продаж на овощных прилавках, а зря Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Для того чтобы прожить до 100 лет (а может быть, и дольше) и при этом сохранить относительную активность, нужно потрудиться уже сейчас. Начинать лучше примерно с 35 лет, понятно, что в 20 этот вопрос для большинства молодых людей глубоко неактуален. Наши коллеги из Wday.ru в очередной раз посмотрели на питание долгожителей и заметили интересную закономерность.



Ученые среди всех овощей выделяют один наиболее полезный для борьбы со старением. Оказывается, защитить организм от опасных воспалений может... обычная капуста. Этот овощ содержит марганец, витамин К, фолиевую кислоту, витамин B6, кальций, калий и тиамин, а также богат витамином С. По этой части капуста, конечно, не сравнится с апельсинами и киви, но вот на фоне остальных овощей выглядит явным лидером — 36,6 мг на 100 граммов. Причем после термической обработки его количество только увеличивается. Чего не скажешь о тартроновой кислоте, которая является эффективным средством от отложения жиров и появления склероза. Она после термообработки разрушается.

Капуста хороша не только тем, что ее можно есть в любом виде Григорий Сотников / 74.RU Поделиться Поделиться





Врачи считают, что включение в постоянное меню большего количества этого овоща оказывает на организм мощное противовоспалительное действие, снижает риск развития рака, а также повышает стрессоустойчивость.



Пищевые волокна, содержащиеся в этом растении, очищают организм от шлаков и токсинов, а витамины групп A, B, C, P, U, положительно влияют на кожу, волосы и ногти. А еще капуста способна замедлить возрастные изменения глаз, защитить от развития дегенеративных заболеваний. Употреблять капусту эксперты рекомендуют в любом виде, но лучше, конечно, отдавать предпочтение чистому продукту, так он сохраняет в себе наибольшее количество полезных веществ.

В чём еще польза капусты

Полезных свойств у капусты хоть отбавляй. Она стимулирует выработку желудочного сока и активизирует работу сердечной мышцы. Фолиевая кислота в ее составе помогает нормализовать обменные процессы. Соли калия отвечают за вывод лишней жидкости, поэтому капусту рекомендуют употреблять, если есть проблемы с почками. Калий оказывает отхаркивающее действие, поэтому считается, что капуста помогает быстрее справиться с простудными заболеваниями.

Кстати, в зависимости от способа готовки и степени готовности вообще капуста по-разному воздействует на человеческий организм. К примеру, сырая капуста действует как слабительное, а вареная — как укрепляющее. Ну и квашеная капуста — известный антипохмелин.