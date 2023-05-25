Ты в кого такой? Ученые выяснили, от кого дети наследуют интеллект, а от кого красоту — ответ вас удивит

Оказывается, мамины умственные способности играют важную роль Артем Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться





Патриархальная схема, где папа умный, а мама красивая, сломалась о гранит науки. Ученые доказали, что интеллект чаще всего ребенок наследует от матери, поэтому история о том, что женщине не нужно учиться и работать, а ее главная миссия — качественно варить известный суп, не выдерживает никакой критики. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели, что у нас действительно от папы, а что все-таки от мамы.

Мама может! Важно понимать, интеллект ребенка определяется наследственными факторами лишь на 40–60%, всё остальное зависит от влияния среды. Но в этих процентах, как выяснили ученые, главная роль отведена маме. К такому выводу пришли американские исследователи. Гены, отвечающие за интеллект, связаны с Х-хромосомой, которых у женщин целых две. — В основе этой идеи лежат так называемые «обусловленные гены», которые ведут себя по-разному в зависимости от их «происхождения». Некоторые из них работают только тогда, когда они передаются от матери. Если те же гены наследуются от отца, они «отключаются», — заявляет психолог Дженнифер Дельгадо The Global News.

Однако это не означает, что гены отца никак не влияют на интеллект. Отцовские гены накапливаются в лимбической системе мозга, отвечающей за настроение и инстинкты, а также контролирующей такие функции, как потребность в сексе, ощущение голода и агрессия. Другая группа ученых подтверждает вывод коллег: в течение нескольких лет опрашивали молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего в исследовании приняли участие 12 686 человек. Все участники принадлежали к разным социально-экономическим группам, у всех было разное образование, раса, национальность, но выводы были схожими: интеллект опрошенных отличался от IQ мам максимум на 15 пунктов.

Почему ребенок плохо учится? Еще есть надежда на те самые 40–60%, которые зависят от среды. Но что делать, если ваш ребенок не горит учебой? Об этом мы поговорили с клиническим психологом Романом Лобастовым. Он рассказал про главные ошибки родителей и дал простые советы, как сформировать интерес к учебе.

Ученикам младших классов, по словам эксперта, трудно контролировать собственное поведение — им хочется играть, гулять, а не штудировать учебники. Поэтому мотивацию к учебе нужно представить в виде игры. Важно, чтобы ребенку было интересно.



У старшеклассников помимо учебы появляется много личных забот и проблем — в 15–16 лет им больше интересно общение с друзьями, противоположным полом. Здесь важен мягкий контроль со стороны родителей — без внимания и доверительной дистанции оставлять подростков нельзя.

Некоторые дети постоянно придумывают причины, чтобы остаться дома. То у него живот болит, то голова. А врачи разводят руками: «Всё хорошо». Если со здоровьем у ребенка действительно всё в порядке, то, возможно, стоит навестить психолога. Есть вероятность, что ребенок столкнулся с угрожающей или тревожной ситуацией, с которой не может справиться самостоятельно. Это могут быть отношения как в семье, так и в классе.



Три самые частые ошибки, которые совершают родители Постоянно повторяют ребенку, что он должен учиться. Важно заинтересовать, а не заставить. Родители часто говорят: «Ты должен учиться, чтобы стать взрослым, должен быть умным», — и повторяют это слово «должен» из предложения в предложение. Ребенок никому ничего не должен. Такие установки негативно влияют на мотивацию к учебе. Также родители часто говорят: «Не будешь учиться — станешь грузчиком», «Не получишь высшего образования — будет мало денег». Таким образом родители начинают навязывать детям собственные комплексы. Такие фразы лучше говорить в другой тональности, объяснять, что если они будут хорошо учиться, то у них будет больше возможностей, больше способностей, про которые они пока не знают.



Требуют слишком много. Родители иногда перегружают детей разной деятельностью, как будто хотят вырастить универсального солдата. Мол, ты должен уметь танцевать, лепить, рисовать, показывать хорошие результаты в учебе и ко всему прочему еще быть спортсменом. В результате ребенок даже не понимает, зачем всё это нужно, и со временем возникает конфликт. Иногда слишком большая загруженность приводит к астении — состоянию, при котором дети спят на ходу. Детский организм не справляется. Ребенок начинает клевать носом на уроках, ему сложно воспринимать новую информацию, у него снижается настроение и постепенно формируется апатия к любой активной деятельности.

Проецируют свои проблемы на ребенка. Детские психологи часто описывают такой феномен, как синдром Мюнхгаузена. Родители не могут самостоятельно разрешить собственные переживания, проблемы и в какой-то момент начинают проецировать всё это на ребенка. Возникает замкнутый круг.

Например, представьте маму, которая чересчур сильно опекает ребенка, сдувает с него пылинки, при малейшем чихе водит по врачам. Мама видит в этой заботе свою миссию. Раньше у нее было много проблем, жизнь была скучной, а ребенок привнес некий смысл. Ей хочется оберегать его, защищать, сделать так, чтобы он не болел. Но на самом деле мама с гиперопекой, наоборот, создает атмосферу, чтобы ребенок часто болел.

Правило трех минут: его должен знать каждый родитель Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.



Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чем вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он неправ.



Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь его маленьким победам.