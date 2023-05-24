    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-з

    764мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd80.17eur86.55

    Беспилотные перспективы. В Петербурге хотят создать кластер авиационного приборостроения

    975
    7 комментариев
    Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге планируют создать Национальный центр авиационного приборостроения, который объединит разработку, производство и обучение специалистов. Инициатором проекта выступает разработчик систем для безопасности полетов АО «Навигатор», которое ведет переговоры с городом о выделении под эти цели участка на Мебельной улице и займа из Фонда развития промышленности. Среди направлений, которые хочет развивать компания, — решения для беспилотников.

    О планах по запуску кластера авиационного приборостроения рассказал 24 мая Сергей Бабуров, генеральный директор АО «Навигатор», в ходе визита на предприятие вице-губернатора Кирилла Полякова.

    «Мы планируем построить Национальный центр авиационного приборостроения, который будет подразумевать не только наши мощности по разработке и производству, но в том числе инфраструктуру для обучения персонала, обучения молодежи, проведения научных сессий», — сказал он.

    Проект будет реализован в три этапа. На первом компания намерена закупить дополнительное оборудование, чтобы увеличить мощности действующей площадки на Васильевском острове. Для этого планируют взять заем на 360 млн рублей в городском Фонде развития промышленности. На втором этапе компания рассчитывает получить статус масштабного инвестиционного проекта (МАИП) и получить участок на льготных условиях (рубль за метр).

    «Навигатор» уже выбрал участок на Мебельной улице и ждет внесения необходимых изменений в ППТ. Параллельно проект прорабатывается с городом и учебными заведениями. «Мы написали концепцию по магистратуре, будем забирать студентов после бакалавриата, чтобы обучать узкоспециализированной разработке авиационного оборудования», — рассказал Сергей Бабуров.

    «Навигатор» также планирует получить для своей новой площадки статус национального производственного центра, а в перспективе «собрать несколько концепций НПЦ». Так, в здании площадью 35 тыс. кв. м порядка половины займет собственное производство, а на остальные площади компания хочет привлекать малые предприятия, чтобы затем «интегрировать в большие консорциумы».

    «Мы занимаемся восстановлением отрасли авиационного приборостроения. [В Петербурге] был кладезь специалистов, потом рассеялся, мы что смогли удержали, сейчас хотим возродить», — заявил Сергей Бабуров.

    Общие инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей. Но чтобы он был реализован, должны сложиться в том числе «макроэкономические обстоятельства», подчеркивают в компании.

    После запуска Национального центра авиационного приборостроения «Навигатор» намерен покинуть здание на Шкиперском протоке, которое занимает сейчас. Оно находится в аренде, рассказал «Фонтанке» заместитель генерального директора по производству Валерий Мазурин. Переезд позволит в том числе лучше выстроить производственные процессы.

    Что производит «Навигатор»


    АО «Навигатор» выпускает системы безопасности полетов, самолетные ответчики, системы наблюдения, радиотехнические и спутниковые системы навигации и посадки, бортовые многофункциональные системы, вычислительные модули, системы индикации, комплексы бортового оборудования и другие изделия.

    Соучредителями «Навигатора» являются АО «ВНИИРА», структура Обуховского завода, и физические лица. В 2022 году было принято решение о реорганизации АО «Завод "Навигатор" в форме присоединения к АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз — Антей" — Обуховский завод».

    В последний раз «Навигатор» раскрывал финансовые показатели в 2020 году, когда выручка составила 1,35 млрд рублей, прибыль — 150 млн рублей. По словам Сергея Бабурова, за 2022 год выручка компании выросла на 30%, в этом году предприятие рассчитывает сохранить динамику. Прибыль же, напротив, сокращается, поскольку компания много вкладывает в развитие.

    Произведенное «Навигатором» бортовое оборудование устанавливается на большинство российских гражданских и военных самолетов и вертолетов, в числе которых Ка-226, Ка-32, Ка-62, «Ансат», Ми-8, Ми-38, Ми-24, Ил-96, МС-21, Ту-204/214 SSJ-NEW и др.

    ПоделитьсяПоделиться

    Долю импортной составляющей в продукции «Навигатора» Сергей Бабуров не назвал, отметив, что она «не маленькая, но и не большая». Подавляющее большинство компонентов, по его словам, отечественные, но есть и зарубежная продукция, от которой предприятие зависит. Компания начала формировать пул альтернативных поставщиков еще несколько лет назад. Однако испытывает сложности с логистикой.

    Среди последних разработок компании: система раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ); многофункциональная система посадки, навигации и наблюдения «КОРМА»; первая в РФ российская система предупреждения столкновений (СПСВ), заменяющая зарубежные системы TCAS/ACAS II, а также первое в России радиопередающее устройство для беспилотников ADSBee, которое делает дроны «видимыми» для других участников воздушного движения.

    Чему научат беспилотники


    В развитии решений для беспилотных систем город особенно заинтересован, подчеркнул вице-губернатор Кирилл Поляков. Петербург намерен стать одним из центров федерального проекта по развитию БПЛА, напомнил он, и предложил «Навигатору» подключиться к проекту по созданию системы мониторинга полета беспилотных судов и Uber для беспилотников.

    «С "Алмаз — Антеем" поставили первый радар, он контролирует в условиях прямой видимости до 15 км, в городских условиях — от 3 до 5. Он видит всех, неважно, есть ответчик или нет», — рассказал он. Однако, по словам губернатора, такими радарами надо «закрывать» весь город, а также размещать дополнительные базовые станции. «Если в этой части есть идея, готовы двигать на уровень [вице-премьера Андрея] Белоусова напрямую», — сказал он.

    «Ответчик» для беспилотников ADSBee был представлен в середине прошлого года и сейчас находится в стадии готового рабочего образца, рассказал Валерий Мазурин. Запустить серийное производство пока мешает отсутствие нормативной базы, которая определяет технические требования к беспилотникам. Устройство, необходимое для того, чтобы дрон могли видеть пилотируемые самолеты, предназначено для небольших БПЛА и действует в радиусе 5 км, отметил начальник отдела по разработке беспилотных систем Сергей Мишуров. Сам передатчик весит всего 8 г, антенна — 40 г. Еще одна перспективная разработка — наземная станция, которая будет принимать сообщения от БПЛА и координировать полет, а также накапливать и обрабатывать данные о полетах. Это может применяться для аэрологистики.

    «Навигатор» также планирует создать линейку для более тяжелых беспилотников, которые будут видимы уже за 40 км. Для совсем крупных БПЛА планируется создать полноценную систему предупреждения столкновения в воздухе, которая будет работать без участия человека. Такие летательные аппараты могут использоваться, к примеру, для дозаправки самолетов в воздухе. «Сейчас идут опытно-конструкторские работы в этом направлении», — сказал он.

    Для беспилотников самолетного типа «Навигатор» намерен предложить бортовую систему АПДД (аппаратура приема и преобразования дифференциальных данных. — Прим. ред.), которая позволит сажать такое судно по спутниковым координатам, добавил Валерий Мазурин.

    В ближайшее время компания примет участие в образовательном проекте МГТУ имени Баумана. Университет собирается запустить беспилотный воздушный шар в стратосферу и отправить его в кругосветное путешествие. Оборудование на нем уже смонтировали, авторы проекта ждут разрешения на полеты и правильного ветра.

    Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close