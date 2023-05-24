Беспилотные перспективы. В Петербурге хотят создать кластер авиационного приборостроения

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге планируют создать Национальный центр авиационного приборостроения, который объединит разработку, производство и обучение специалистов. Инициатором проекта выступает разработчик систем для безопасности полетов АО «Навигатор» , которое ведет переговоры с городом о выделении под эти цели участка на Мебельной улице и займа из Фонда развития промышленности. Среди направлений, которые хочет развивать компания, — решения для беспилотников.



О планах по запуску кластера авиационного приборостроения рассказал 24 мая Сергей Бабуров, генеральный директор АО «Навигатор», в ходе визита на предприятие вице-губернатора Кирилла Полякова.



«Мы планируем построить Национальный центр авиационного приборостроения, который будет подразумевать не только наши мощности по разработке и производству, но в том числе инфраструктуру для обучения персонала, обучения молодежи, проведения научных сессий», — сказал он.

Проект будет реализован в три этапа. На первом компания намерена закупить дополнительное оборудование, чтобы увеличить мощности действующей площадки на Васильевском острове. Для этого планируют взять заем на 360 млн рублей в городском Фонде развития промышленности. На втором этапе компания рассчитывает получить статус масштабного инвестиционного проекта (МАИП) и получить участок на льготных условиях (рубль за метр).



«Навигатор» уже выбрал участок на Мебельной улице и ждет внесения необходимых изменений в ППТ. Параллельно проект прорабатывается с городом и учебными заведениями. «Мы написали концепцию по магистратуре, будем забирать студентов после бакалавриата, чтобы обучать узкоспециализированной разработке авиационного оборудования», — рассказал Сергей Бабуров.

«Навигатор» также планирует получить для своей новой площадки статус национального производственного центра, а в перспективе «собрать несколько концепций НПЦ». Так, в здании площадью 35 тыс. кв. м порядка половины займет собственное производство, а на остальные площади компания хочет привлекать малые предприятия, чтобы затем «интегрировать в большие консорциумы».



«Мы занимаемся восстановлением отрасли авиационного приборостроения. [В Петербурге] был кладезь специалистов, потом рассеялся, мы что смогли удержали, сейчас хотим возродить», — заявил Сергей Бабуров.



Общие инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей. Но чтобы он был реализован, должны сложиться в том числе «макроэкономические обстоятельства», подчеркивают в компании.

После запуска Национального центра авиационного приборостроения «Навигатор» намерен покинуть здание на Шкиперском протоке, которое занимает сейчас. Оно находится в аренде, рассказал «Фонтанке» заместитель генерального директора по производству Валерий Мазурин. Переезд позволит в том числе лучше выстроить производственные процессы.



Что производит «Навигатор»

АО «Навигатор» выпускает системы безопасности полетов, самолетные ответчики, системы наблюдения, радиотехнические и спутниковые системы навигации и посадки, бортовые многофункциональные системы, вычислительные модули, системы индикации, комплексы бортового оборудования и другие изделия.

Соучредителями «Навигатора» являются АО «ВНИИРА», структура Обуховского завода, и физические лица. В 2022 году было принято решение о реорганизации АО «Завод "Навигатор" в форме присоединения к АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз — Антей" — Обуховский завод».



В последний раз «Навигатор» раскрывал финансовые показатели в 2020 году, когда выручка составила 1,35 млрд рублей, прибыль — 150 млн рублей. По словам Сергея Бабурова, за 2022 год выручка компании выросла на 30%, в этом году предприятие рассчитывает сохранить динамику. Прибыль же, напротив, сокращается, поскольку компания много вкладывает в развитие.

Произведенное «Навигатором» бортовое оборудование устанавливается на большинство российских гражданских и военных самолетов и вертолетов, в числе которых Ка-226, Ка-32, Ка-62, «Ансат», Ми-8, Ми-38, Ми-24, Ил-96, МС-21, Ту-204/214 SSJ-NEW и др.



Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Долю импортной составляющей в продукции «Навигатора» Сергей Бабуров не назвал, отметив, что она «не маленькая, но и не большая». Подавляющее большинство компонентов, по его словам, отечественные, но есть и зарубежная продукция, от которой предприятие зависит. Компания начала формировать пул альтернативных поставщиков еще несколько лет назад. Однако испытывает сложности с логистикой.

Среди последних разработок компании: система раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ); многофункциональная система посадки, навигации и наблюдения «КОРМА»; первая в РФ российская система предупреждения столкновений (СПСВ), заменяющая зарубежные системы TCAS/ACAS II, а также первое в России радиопередающее устройство для беспилотников ADSBee, которое делает дроны «видимыми» для других участников воздушного движения.



Чему научат беспилотники

В развитии решений для беспилотных систем город особенно заинтересован, подчеркнул вице-губернатор Кирилл Поляков. Петербург намерен стать одним из центров федерального проекта по развитию БПЛА, напомнил он, и предложил «Навигатору» подключиться к проекту по созданию системы мониторинга полета беспилотных судов и Uber для беспилотников.

«С "Алмаз — Антеем" поставили первый радар, он контролирует в условиях прямой видимости до 15 км , в городских условиях — от 3 до 5. Он видит всех, неважно, есть ответчик или нет», — рассказал он. Однако, по словам губернатора, такими радарами надо «закрывать» весь город, а также размещать дополнительные базовые станции. «Если в этой части есть идея, готовы двигать на уровень [вице-премьера Андрея] Белоусова напрямую», — сказал он.

«Ответчик» для беспилотников ADSBee был представлен в середине прошлого года и сейчас находится в стадии готового рабочего образца, рассказал Валерий Мазурин. Запустить серийное производство пока мешает отсутствие нормативной базы, которая определяет технические требования к беспилотникам. Устройство, необходимое для того, чтобы дрон могли видеть пилотируемые самолеты, предназначено для небольших БПЛА и действует в радиусе 5 км , отметил начальник отдела по разработке беспилотных систем Сергей Мишуров. Сам передатчик весит всего 8 г , антенна — 40 г . Еще одна перспективная разработка — наземная станция, которая будет принимать сообщения от БПЛА и координировать полет, а также накапливать и обрабатывать данные о полетах. Это может применяться для аэрологистики.

«Навигатор» также планирует создать линейку для более тяжелых беспилотников, которые будут видимы уже за 40 км . Для совсем крупных БПЛА планируется создать полноценную систему предупреждения столкновения в воздухе, которая будет работать без участия человека. Такие летательные аппараты могут использоваться, к примеру, для дозаправки самолетов в воздухе. «Сейчас идут опытно-конструкторские работы в этом направлении», — сказал он.

Для беспилотников самолетного типа «Навигатор» намерен предложить бортовую систему АПДД (аппаратура приема и преобразования дифференциальных данных. — Прим. ред.), которая позволит сажать такое судно по спутниковым координатам, добавил Валерий Мазурин.



В ближайшее время компания примет участие в образовательном проекте МГТУ имени Баумана. Университет собирается запустить беспилотный воздушный шар в стратосферу и отправить его в кругосветное путешествие. Оборудование на нем уже смонтировали, авторы проекта ждут разрешения на полеты и правильного ветра.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»