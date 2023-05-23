    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, южн

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.94eur86.5

    14 июня - круглый стол «Квартиры - студии: выгодная инвестиция или вынужденная необходимость?»

    88

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какова доля студий в новостройках Петербурга и Ленобласти? Как она отличается в разных компаниях? Сокращается она или растет?
    • Какие студии сегодня представлены на рынке? Каков диапазон представленной на рынке площади студий? Какие самые маленькие и самые большие квартиры представлены на рынке?
    • Сколько стоит студия? Самое бюджетное предложение на рынке Петербурга.
    • Студии в бизнес-классе и элитном жилье: есть ли предложение и спрос на такой формат?
    • Как повлиял на спрос на студии развитие семейной ипотеки?
    • Для чего приобретают студии: как первую квартиру, для инвестиций или просто потому что ни на что больше нет денег?
    • Студия или «однушка» - от чего зависит выбор? Может ли студия быть комфортнее однокомнатной квартиры?
    • Как сделать студии более комфортными для жизни: секреты планировок и меблировки.

    Квартиры-студии по-прежнему остаются одним из самых востребованных форматов на рынке жилья: их покупают в качестве первой квартиры для детей, в качестве инвестиции под сдачу (тут вариантом может быть покупка юнита в апартаментах) или просто потому, что на большую площадь не хватило средств. На российском рынке студии появились в начале 2000-х, и с тех пор стали неотъемлемой составляющей почти любой новостройки. Как изменились — и изменились ли с тех пор — квартиры-студии, обсудим на круглом столе.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 14 июня 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close