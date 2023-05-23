14 июня - круглый стол «Квартиры - студии: выгодная инвестиция или вынужденная необходимость?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какова доля студий в новостройках Петербурга и Ленобласти? Как она отличается в разных компаниях? Сокращается она или растет?
- Какие студии сегодня представлены на рынке? Каков диапазон представленной на рынке площади студий? Какие самые маленькие и самые большие квартиры представлены на рынке?
- Сколько стоит студия? Самое бюджетное предложение на рынке Петербурга.
- Студии в бизнес-классе и элитном жилье: есть ли предложение и спрос на такой формат?
- Как повлиял на спрос на студии развитие семейной ипотеки?
- Для чего приобретают студии: как первую квартиру, для инвестиций или просто потому что ни на что больше нет денег?
- Студия или «однушка» - от чего зависит выбор? Может ли студия быть комфортнее однокомнатной квартиры?
- Как сделать студии более комфортными для жизни: секреты планировок и меблировки.
Квартиры-студии по-прежнему остаются одним из самых востребованных форматов на рынке жилья: их покупают в качестве первой квартиры для детей, в качестве инвестиции под сдачу (тут вариантом может быть покупка юнита в апартаментах) или просто потому, что на большую площадь не хватило средств. На российском рынке студии появились в начале 2000-х, и с тех пор стали неотъемлемой составляющей почти любой новостройки. Как изменились — и изменились ли с тех пор — квартиры-студии, обсудим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 14 июня 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru