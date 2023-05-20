В Сочи или на Мальдивы? На пляж без визы этим летом: самые бюджетные варианты

Уже решили, куда полетите летом? Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Скоро лето — пора отпусков. MSK1.RU подготовил обзор курортных направлений — российских и зарубежных. Читайте и выбирайте, куда полететь этим летом без визы, если не хочется коротать отпуск у тещи на даче, и во сколько это обойдется.

Сочи Один из курортов, популярность которого не уменьшается год от года, а наоборот, растет, особенно после того, как прекратилось авиасообщение со многими странами. Стоимость проживания недалеко (850 метров) от моря здесь стартует от 1500 рублей за двоих в сутки, авиабилеты на одного обойдутся в июне в 11 216 рублей минимум в обе стороны.

В Сочи в сезон на пляже просто яблоку негде упасть Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Крым Еще один курорт, куда поток туристов не уменьшается, несмотря на все потрясения и закрытие воздушного сообщения. Сюда можно добраться на поезде, заплатив минимум 4018 рублей на человека в одну сторону в плацкарте, двухместное проживание обойдется в 1000 рублей в мини-отеле в Феодосии за каждые сутки.

Крымская природа прекрасна в любое время года Илья Давыдов / E1.RU Поделиться Поделиться





Абхазия Страна души по-прежнему привлекательна для российских туристов во многом благодаря климату, морю, национальному колориту и возможности въехать по внутреннему паспорту. Планировать бюджет на отдых нужно как минимум из расчета 446 рублей на билеты в плацкарте в одну сторону и 1080 рублей на двухместное размещение за ночь в небольшом семейном отеле.

В Пицунде прекрасная природа, но пляжи не особо благоустроенные Андрей Ефимцов / 93.RU Поделиться Поделиться





Турция All inclusive в 2023 году заметно подорожал и сравнялся с курортами Сочи. Путевки в 4-звездочные отели на 1-й линии в окрестностях Антальи нынче стоят от 98 500 рублей на двоих. В стоимость входит трансфер, перелет, 4 ночи по системе «всё включено».

В Турции есть отдых на любой вкус Елена Бикташева / E1.RU Поделиться Поделиться





Кипр Да, россияне всё еще могут попасть на Кипр, и даже без визы. Речь идет про северную часть острова, непризнанное государство Турецкая Республика Северного Кипра. Достойный микс Турции, Кипра с нотками британской культуры. Добраться можно с пересадкой в Стамбуле. На билеты в обе стороны у вас уйдет минимум 43 193 рубля на человека (без багажа), проживание в сутки за двоих — от 2800 рублей.

Этот пляж пустовал без малого 50 лет Анна Голубницкая / MSK1.RU Поделиться Поделиться





ОАЭ Кажется, в этом сезоне у Турции появился серьезный конкурент, сопоставимый по стоимости и сервису. Единственный минус — днем летом температура воздуха может быть существенно выше +40 градусов, что подойдет далеко не всем. На перелет в Дубай потратите минимум 36 985 рублей, на отель — от 3951 рубля.

Город небоскребов поражает воображение Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Таиланд Популярное уже не первый год место отдыха россиян не собирается сдавать «курортные» позиции. Пляжи, море, солнце и еда обойдутся на минималках: 29 587 — дорога на Пхукет туда-обратно на одного и 1770 рублей — ночь в двухместном номере.

Почти рай Надежда Касьянова / E1.RU Поделиться Поделиться





Куба Остров свободы сейчас подходит тем, кто не боится длительных перелетов со стыковками и готов потратить на отдых довольно-таки внушительную сумму. Перелеты возможны как прямые, так и с пересадками в Стамбуле, обойдется это минимум в 336 772 рубля туда-обратно на одного. На отель приготовьте 1785 рублей за сутки на двоих.

Куба — еще один райский уголок для пляжного отдыха Илья Давыдов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Шри-Ланка Лето считается низким сезоном из-за дождей, однако это возможность насладиться тишиной, спокойствием и довольно приятными ценами. Авиабилеты — 56 211 рублей туда-обратно на человека, бронь отеля — 967 рублей за двоих. Спойлер: ливни в сезон дождей бывают далеко не каждый день.

Некоторые люди готовы жить здесь вечно Фото: читатель Сергей Поделиться Поделиться





Мальдивы Экзотика, доступная теперь не каждому. Если вы любите много часов подряд любоваться нашей планетой из иллюминатора и готовы расстаться с 54 975 рублями. Впрочем, традиционно считается, что летом отдыхать на Мальдивах гораздо приятнее — цены на проживание не так сильно бьют по кошельку. Так, минимальное размещение на двоих — от 4800 рублей.

Просто мечта многих Олеся Шулицкая / NGS55.RU Поделиться Поделиться



