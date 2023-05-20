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    В Сочи или на Мальдивы? На пляж без визы этим летом: самые бюджетные варианты

    Составили путеводитель по курортным направлениям

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    14 комментариев
    Уже решили, куда полетите летом?
    Уже решили, куда полетите летом?Дмитрий Емельянов / E1.RU
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    Скоро лето — пора отпусков. MSK1.RU подготовил обзор курортных направлений — российских и зарубежных. Читайте и выбирайте, куда полететь этим летом без визы, если не хочется коротать отпуск у тещи на даче, и во сколько это обойдется.

    Сочи

    Один из курортов, популярность которого не уменьшается год от года, а наоборот, растет, особенно после того, как прекратилось авиасообщение со многими странами. Стоимость проживания недалеко (850 метров) от моря здесь стартует от 1500 рублей за двоих в сутки, авиабилеты на одного обойдутся в июне в 11 216 рублей минимум в обе стороны.

    В Сочи в сезон на пляже просто яблоку негде упасть
    В Сочи в сезон на пляже просто яблоку негде упастьАртем Устюжанин / E1.RU
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    Крым

    Еще один курорт, куда поток туристов не уменьшается, несмотря на все потрясения и закрытие воздушного сообщения. Сюда можно добраться на поезде, заплатив минимум 4018 рублей на человека в одну сторону в плацкарте, двухместное проживание обойдется в 1000 рублей в мини-отеле в Феодосии за каждые сутки.

    Крымская природа прекрасна в любое время года
    Крымская природа прекрасна в любое время годаИлья Давыдов / E1.RU
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    Абхазия

    Страна души по-прежнему привлекательна для российских туристов во многом благодаря климату, морю, национальному колориту и возможности въехать по внутреннему паспорту. Планировать бюджет на отдых нужно как минимум из расчета 446 рублей на билеты в плацкарте в одну сторону и 1080 рублей на двухместное размещение за ночь в небольшом семейном отеле.

    В Пицунде прекрасная природа, но пляжи не особо благоустроенные
    В Пицунде прекрасная природа, но пляжи не особо благоустроенныеАндрей Ефимцов / 93.RU
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    Турция

    All inclusive в 2023 году заметно подорожал и сравнялся с курортами Сочи. Путевки в 4-звездочные отели на 1-й линии в окрестностях Антальи нынче стоят от 98 500 рублей на двоих. В стоимость входит трансфер, перелет, 4 ночи по системе «всё включено».

    В Турции есть отдых на любой вкус
    В Турции есть отдых на любой вкусЕлена Бикташева / E1.RU
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    Кипр

    Да, россияне всё еще могут попасть на Кипр, и даже без визы. Речь идет про северную часть острова, непризнанное государство Турецкая Республика Северного Кипра. Достойный микс Турции, Кипра с нотками британской культуры. Добраться можно с пересадкой в Стамбуле. На билеты в обе стороны у вас уйдет минимум 43 193 рубля на человека (без багажа), проживание в сутки за двоих — от 2800 рублей.

    Этот пляж пустовал без малого 50 лет
    Этот пляж пустовал без малого 50 летАнна Голубницкая / MSK1.RU
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    ОАЭ

    Кажется, в этом сезоне у Турции появился серьезный конкурент, сопоставимый по стоимости и сервису. Единственный минус — днем летом температура воздуха может быть существенно выше +40 градусов, что подойдет далеко не всем. На перелет в Дубай потратите минимум 36 985 рублей, на отель — от 3951 рубля.

    Город небоскребов поражает воображение
    Город небоскребов поражает воображениеАртем Устюжанин / E1.RU
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    Таиланд

    Популярное уже не первый год место отдыха россиян не собирается сдавать «курортные» позиции. Пляжи, море, солнце и еда обойдутся на минималках: 29 587 — дорога на Пхукет туда-обратно на одного и 1770 рублей — ночь в двухместном номере.

    Почти рай
    Почти райНадежда Касьянова / E1.RU
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    Куба

    Остров свободы сейчас подходит тем, кто не боится длительных перелетов со стыковками и готов потратить на отдых довольно-таки внушительную сумму. Перелеты возможны как прямые, так и с пересадками в Стамбуле, обойдется это минимум в 336 772 рубля туда-обратно на одного. На отель приготовьте 1785 рублей за сутки на двоих.

    Куба — еще один райский уголок для пляжного отдыха
    Куба — еще один райский уголок для пляжного отдыхаИлья Давыдов / Городские порталы
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    Шри-Ланка

    Лето считается низким сезоном из-за дождей, однако это возможность насладиться тишиной, спокойствием и довольно приятными ценами. Авиабилеты — 56 211 рублей туда-обратно на человека, бронь отеля — 967 рублей за двоих. Спойлер: ливни в сезон дождей бывают далеко не каждый день.

    Некоторые люди готовы жить здесь вечно
    Некоторые люди готовы жить здесь вечноФото: читатель Сергей
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    Мальдивы

    Экзотика, доступная теперь не каждому. Если вы любите много часов подряд любоваться нашей планетой из иллюминатора и готовы расстаться с 54 975 рублями. Впрочем, традиционно считается, что летом отдыхать на Мальдивах гораздо приятнее — цены на проживание не так сильно бьют по кошельку. Так, минимальное размещение на двоих — от 4800 рублей.

    Просто мечта многих
    Просто мечта многихОлеся Шулицкая / NGS55.RU
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    Уже решили, куда полетите летом?
    Уже решили, куда полетите летом?Дмитрий Емельянов / E1.RU
    В Сочи в сезон на пляже просто яблоку негде упасть
    В Сочи в сезон на пляже просто яблоку негде упастьАртем Устюжанин / E1.RU
    Крымская природа прекрасна в любое время года
    Крымская природа прекрасна в любое время годаИлья Давыдов / E1.RU
    В Пицунде прекрасная природа, но пляжи не особо благоустроенные
    В Пицунде прекрасная природа, но пляжи не особо благоустроенныеАндрей Ефимцов / 93.RU
    В Турции есть отдых на любой вкус
    В Турции есть отдых на любой вкусЕлена Бикташева / E1.RU
    Этот пляж пустовал без малого 50 лет
    Этот пляж пустовал без малого 50 летАнна Голубницкая / MSK1.RU
    Город небоскребов поражает воображение
    Город небоскребов поражает воображениеАртем Устюжанин / E1.RU
    Почти рай
    Почти райНадежда Касьянова / E1.RU
    Куба — еще один райский уголок для пляжного отдыха
    Куба — еще один райский уголок для пляжного отдыхаИлья Давыдов / Городские порталы
    Некоторые люди готовы жить здесь вечно
    Некоторые люди готовы жить здесь вечноФото: читатель Сергей
    Просто мечта многих
    Просто мечта многихОлеся Шулицкая / NGS55.RU

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