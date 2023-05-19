7 июня — круглый стол «Не спальник, а спутник: как обеспечить автономию новых районов»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие пригороды сегодня можно назвать городами-спутниками Петербурга?
- Что отличает город-спутник от спального района?
- Какие из застраивающихся районов имеют потенциал к тому, чтобы стать городами-спутниками? Какие усилия для этого предпринимают девелоперы?
- Каков потенциал с точки зрения создания рабочих мест внутри новой застройки? Какие рабочие места востребованы внутри новых жилых кварталов?
- Как выбирается место для застройки? Как развитие бизнеса и инфраструктуры стимулирует жилую застройку по соседству?
- Портрет жителя города-спутника — кто покупает квартиры в пригородах Петербурга?
Расширение петербургской агломерации усиливает проблему маятниковой миграции: значительная часть людей, живущих в пригородах Петербурга, ездит на работу в город, т. к. в новых районах нет рабочих мест. Но для того, чтобы спальные районы превратились в настоящие спутники, необходимо, чтобы там были не только дома, тогда ездить не придется. О том, как можно решить эту задачу и что для этого делают девелоперы — поговорим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются: застройщики, реализующие проекты КОТ, урбанисты, архитекторы, представители бизнеса
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 7 июня 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91