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    7 июня — круглый стол «Не спальник, а спутник: как обеспечить автономию новых районов»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие пригороды сегодня можно назвать городами-спутниками Петербурга?
    • Что отличает город-спутник от спального района?
    • Какие из застраивающихся районов имеют потенциал к тому, чтобы стать городами-спутниками? Какие усилия для этого предпринимают девелоперы?
    • Каков потенциал с точки зрения создания рабочих мест внутри новой застройки? Какие рабочие места востребованы внутри новых жилых кварталов?
    • Как выбирается место для застройки? Как развитие бизнеса и инфраструктуры стимулирует жилую застройку по соседству?
    • Портрет жителя города-спутника — кто покупает квартиры в пригородах Петербурга?

    Расширение петербургской агломерации усиливает проблему маятниковой миграции: значительная часть людей, живущих в пригородах Петербурга, ездит на работу в город, т. к. в новых районах нет рабочих мест. Но для того, чтобы спальные районы превратились в настоящие спутники, необходимо, чтобы там были не только дома, тогда ездить не придется. О том, как можно решить эту задачу и что для этого делают девелоперы — поговорим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются: застройщики, реализующие проекты КОТ, урбанисты, архитекторы, представители бизнеса

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 7 июня 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

    План мероприятий

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