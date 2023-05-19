6 июня — круглый стол «Не видно, но важно: кому и для чего нужна интимная пластика»

Для многих людей сегодня важна эстетика всех частей тела, в том числе тех, которые чаще всего остаются скрытыми под одеждой. Интимная пластика является инструментом, решающим не только вопросы красоты, но и психологические проблемы, а также способствует улучшению сексуальной жизни, говорят врачи. О том, кто делает такие операции и зачем — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Кто чаще обращается за интимной пластикой: мужчины или женщины? Каковы причины обращения?
— Какие операции чаще всего выполняются для женщин? Какие — для мужчин? Какие методы используются для такой хирургии?
— Чем отличается интимная пластика от других видов пластических операций?
— Как долго длится реабилитация после интимной пластики?
— Может ли интимная пластика решить существующие проблемы со здоровьем? В каких случаях есть медицинские показания к интимной пластике?
— Каковы противопоказания к интимной пластике? Какие могут быть негативные последствия интимной пластики?
К участию приглашаются представители частных клиник, врачи-хирурги, психологи.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru