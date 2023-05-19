6 июня — круглый стол «Не видно, но важно: кому и для чего нужна интимная пластика»

Для многих людей сегодня важна эстетика всех частей тела, в том числе тех, которые чаще всего остаются скрытыми под одеждой. Интимная пластика является инструментом, решающим не только вопросы красоты, но и психологические проблемы, а также способствует улучшению сексуальной жизни, говорят врачи. О том, кто делает такие операции и зачем — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Кто чаще обращается за интимной пластикой: мужчины или женщины? Каковы причины обращения?



— Какие операции чаще всего выполняются для женщин? Какие — для мужчин? Какие методы используются для такой хирургии?

