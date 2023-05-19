Куда пойти 19–21 мая: «Ночь музеев», «Книжный салон», фестивали с тысячами цветов и ретротранспорт

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Выбрать что-то одно из многообразия событий на предпоследних выходных мая кажется нереальным: одновременно проходят праздники тюльпанов и яблонь, на театральных сценах — долгожданные премьеры, а на Дворцовой — тысячи книг и ежедневные встречи с писателями. Темнота на этот раз не спасёт, ведь к полуночи в субботу музеи не закроются, а оживут. Рассказываем, на что обратить внимание в первую очередь в один из самых необычных уик-эндов года.





















Актуальное

«Ночь музеев» повсюду и до утра

20–21 мая, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Одно из главных событий наступающего уик-энда — «Ночь музеев». В этом году театральные, творческие площадки и хранилища редкостей по всему городу объединяются под лозунгом «Опыт» и погружают в неведомое. Программа традиционно обширна: в Филармонии до утра играют академическую музыку и джаз, устраивают «медитацию на рассвете», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме организует авангардистский праздник «Дыр бул щыл» во дворе и погружает в эпоху отрицания устаревшего опыта и времени, «когда все либо учились чему-то, либо учили других». В программе музея Музыкального и театрального искусства среди прочего — дискотека «Островский.Рейв», а Центр Михаила Шемякина покоряет «Симфонией Цвета». Подробности об этих и других программах на всех площадках в Петербурге удобнее всего смотреть на официальном сайте акции.



«Книжный салон» оживляет Дворцовую 21 мая, 16+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд Дворцовую площадь займет «Книжный салон». Ярмарка при участии разных издательств в нескольких павильонах неотделима от презентаций новых книг и лекций о литературе. Например, 19 мая, в 16:30, в лектории E знаток когнитивистики Татьяна Черниговская беседует с Евгением Водолазкиным о романе «Чагин». Герой этого произведения обладает феноменальной памятью и никогда ничего не забывает. Чуть позже, в 18:00, Татьяна Толстая расскажет о книге «Истребление персиян», посвященной поэту, прозаику, сценаристу Александру Тимофеевскому. Встречи в другие дни среди прочих ведут поэт Дмитрий Воденников, философ Александр Секацкий и другие знаменитости.





Ретротранспорт и новинки задержатся в центре

С 18 по 20 мая, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В выходные по Петербургу колесит необычный транспорт: ретроавтомобили, автобусы и трамваи, а ещё новейшие их модели, которые мало кто видел. В салоне некоторых «экспонатов» получится прокатиться во время большого парада в субботу. После пробега все участники остановятся в самом центре города и задержатся там до вечера, чтобы желающие могли детально рассмотреть внешний вид техники и салоны. Вход на выставку под открытым небом свободный для всех.



Фехтовальщики и знатоки боёв на тростях учат азам искусства 21 мая, 13:00, 6+

Александровский сад на день словно бы станет местом из другой эпохи: в воскресенье тут соберутся спортсмены, увлекающиеся фехтованием, и знатоки традиционного ирландского боя на тростях. В программе дня — показательные поединки, открытые тренировки, а в дополнение — уроки исторических танцев. Вход на «День фехтовальщика» свободный для всех.

«Подписные» зовут на букинистическое новоселье Всегда, 0+



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





С этой недели на Литейном проспекте заработал букинистический магазин «Академия», созданный командой независимого книжного «Подписные издания». Новое помещение открылось на месте переставшей существовать в 2022 году «Академкниги». Новый проект уже работает в полную силу, но команда продолжает искать, отбирать и покупать с рук самые интересные старые издания.



















Провести время на улице

Тысячи тюльпанов — на Елагином острове 20 и 21 мая, 0+



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фестиваль тюльпанов на Елагином острове погружает в романтику — тема праздника этого года «Парк всех влюблённых». На ступенях Елагиноостровского дворца все дни звучит живая музыка. На аллеях и полянах садовники вырастили около 170 тысяч цветков полсотни сортов.

«Остров фортов» вдохновит на движение 20 мая, 0+

Музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте в субботу станет раем для любителей спорта и активностей на открытом воздухе. Организаторы фестиваля «Здоровье в большом городе» открыли площадки, где целый день будут проходить игры в городки, зарядки и открытые тренировки по пилатесу, латинским танцам, функциональным нагрузкам и даже джампинг-фитнесу, где каждый делает упражнения на небольшом индивидуальном батуте. Ведущие всех уроков — тренеры с большим стажем и чемпионы. Отдельная зона выделена под лекторий. В топе тем — правильное питание, мотивация и бережное отношение к себе. В 13:00 стартует большая гонка с препятствиями. Проходить её можно даже с детьми старше 10 лет. Подробное расписание — на сайте праздника.



В Ботсаду — театр аурикул и яблоневые облака С 18 по 21 мая, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В городе зацвели яблони, и Ботсад устраивает целый фестиваль, чтобы горожане не пропустили этот короткий период, когда деревья на аллеях выглядят точно так, как на гравюрах из книг. Одновременно на Аптекарском показывают редкие ушковые примулы — аурикулы. Их нежные небольшие соцветия бывают абсолютно разных цветов, поэтому, как уверяют сотрудники, работающие с этими растениями, восхищают они не только садоводов и флористов, но и художников и дизайнеров. Специально для выставки был собран театр аурикул — конструкция, которая поднимает цветущие растения на уровень глаз зрителей и при этом защищает листья от непогоды. Такое решение часто используется в английских садах. До субботы необычные примулы получится посмотреть по обычным билетам в Сад, в субботу и воскресенье — по фестивальным.



Петергоф переносит в эпоху Петра 20 мая, 13:00, 6+



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Большой Весенний праздник фонтанов в Петергофе в этом году посвящён «чтению» тайных знаков, которых так много в любых пригородах. Герой Петра Первого с большой сцены вместе с артистами Мариинского театра, создающими прекрасные живые картины, погрузит в историю и расскажет о создании «русского Версаля». После финала театрализованного представления с элементами мультимедиа фонтаны будут торжественно запущены, а над Большим дворцом прогремит салют.



















В театрах



В революционной трагедии поменяли акценты 19 и 20 мая, 16+



Фото: предоставлено Молодежным театром на Фонтанке Поделиться Поделиться





Обратившись к пьесе Максима Горького «Васса Железнова», режиссёр Семён Спивак вывел на первый план не мотивы социального неравенства и борьбы, а историю о распаде большой семьи. Создатели постановки следуют первоначальному тексту Горького: в центре внимания спектакля о фамильном клане Железновых — вечные взаимоотношения отцов и детей, вопрос о том, как выйти из-под родительской власти и стать свободным и независимым. В роли Вассы Железновой — заслуженная артистка России Екатерина Унтилова.



Александринку покоряют «Руслан и Людмила» 20 и 21 мая, 18:00, 12+



Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться





На Основной сцене Александринского театра проходит премьера спектакля «Руслан и Людмила». Сказку Пушкина режиссер Антон Оконешников превращает в «увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей школьного возраста и их родителей». Постановщик любит работать с новыми технологиями, а главное — знает, как это делать. Его прошлые работы для театров «Карамболь» и ТЮЗа им. Брянцева всегда были экспериментаторскими и мультимедийными, и новая постановка гармонично вписывается в этот ряд. На экране будут видны даже самые яркие детали в поведении и образе героев а сцену наполнят не только подчеркнуто «русско-фольклорные» артефакты, но и вещи нашего века.



«Карамболь» погрузит в калейдоскоп миров Чуковского 20 мая, 12:00, 0+

Озорная история по мотивам стихов и сказок Корнея Чуковского в эти выходные — на сцене Дворца искусств Ленинградской области. Как обещают в театре «Карамболь», смотреть мюзикл точно не будет скучно: прямо на перед зрителями вырастет чудо-дерево, откуда артисты прямо будут брать костюмы-образы абсолютно разных героев и менять имидж. Спектакль — клоунада, а потому все персонажи, от Айболита до разных животных, получились чрезвычайно яркими. Даже Бармалей на сцене не страшный, а вполне себе милый разбойник.

Детективная комедия удивит поворотами, где «всё включено» 21 мая, 19:15, 16+

Детектив и комедия переплелись в спектакле «Отель "Всё включено"» театра «Легенда». По сюжету помощник британского премьер-министра проводит время с секретаршей в 13-м номере отеля, но идиллия для них рушится, когда пара обнаруживает тело мёртвого мужчины, застрявшего в окне. С этого момента героям нужно избежать неприятностей и огласки, спрятать труп и наделать как можно меньше шуму. Не всё идет гладко, и постепенно комната с «проклятым» номером становится местом встречи множества героев. Многим из них придётся смириться с абсолютно внезапными поворотами в их личных историях.



Радостная опера с невестами и пираты — теперь в Мариинском 20 и 21 мая, 12+

На основной сцене Мариинского театра — большая премьера. Режиссер-постановщик и хореограф Илья Устьянцев в команде с дирижёром Юстусом Франтцем обратились к «Похищению из Сераля» — австрийскому зингшпилю, «игре с пением». В опере — множество неординарных вещей: похищение пиратами, разлученные влюбленные и тут же — спасенные невесты. Как говорят в театре, спектакль выходит «прекрасный и радостный».











Послушать музыку

Billy's Band исполнит редкое

21 мая, 19:30, 16+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В воскресенье Billy's Band выйдет на Новую сцену Александринского театра со своей редкой музыкальной программой «Игры в Тома Уэйтса». Это концерт-спектакль, состоящий из песен и монологов о «псах дождя» и «грустных валентинках». Свет — полноправный участник действия. Игры с ним словно бы перемещают слушателя «в прокуренный бар в американской глубинке». Это немаловажно, ведь Том Уэйтс из названия вечера — именно американский автор песен, чьи лирические персонажи часто обитают в глубинке и имеют свои счёты с судьбой.

День триумфа «Саломеи» — в «Авроре» 20 мая, 16:30, 16+

Перенестись в 2018 год на Зальцбургский фестиваль — один из самых известных смотров в мире оперы и академической музыки — получится из кинотеатра «Аврора». Там, хотя и в записи, но показывают знаменитое, самое первое исполнение оперы «Саломея» режиссёра Ромео Кастеллуччи. Именно в тот год исполнительница главной партии Асмик Григорян получила мировое признание, а австрийский дирижёр Франц Вельзер-Мёст подтвердил, что он — один из главных экспертов по музыке Штрауса.





















Оторваться и потанцевать

«Дети RAVE» взорвут зал движением 20 мая, 20:00, 12+

«Дети RAVE» — коллектив, ответственный за драйв, слэм и активные танцы под быстрые биты. В клубе «Аврора» коллектив выступает расширенным составом. Будет много динамики и безбашенных танцев.



Wildways обозначат «Симптомы»

20 мая, 20:00, 12+

Рокеры из Брянска Wildways дают концерт в А2. На повестке — презентация новой пластинки «Симптомы», вышедшей в минувшем апреле. Коллектив — частый гость маленьких и больших фестивалей, например, VKFesta’a и «Дикой мяты».

Мэйби Бэйби покажет свой мир 21 мая, 20:00, 12+

Бывшая участница популярной группы «Френдзона» Виктория Лысюк, гораздо более известная как Мэйби Бэйби, сделала Петербург одной из первых точек своего масштабного тура «Мэйбиленд 2.0». Есть вероятность, что на концерте прозвучит почти что весь репертуар исполнительницы, ведь, несмотря на популярность, полномасштабный альбом у неё пока всего один.





















Узнать новое

Истории Шаляпина — в музее С 19 мая до 22 октября, 12+



Б. Кустодиев. Портрет Ф. И. Шаляпина Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства Поделиться Поделиться





Воссозданная грим-уборная Шаляпина в Мариинском театре с мемориальными вещами, рассказ о детстве и юности артиста, множество его сценических образов — всё это части большой выставки «Царь Федор» в Шереметевском дворце к 150-летию Шаляпина. На то, как именно выстроена экспозиция, во многом повлияла книга самого певца «Маска и душа».

В Комарово встречают лето 20 мая, с 11:00, 0+

Дачный сезон в Комарово в преддверии уже такого скорого лета открывают с размахом. С утра в субботу сотрудники музея «Келломяки-Комарово» проводят экскурсии для желающих, а в 14:30 организаторы приглашают присоединиться к творческой прогулке по посёлку. Тема — «По следу Сталкера». На вечер запланирован концерт, на который придет Игорь Скляр, чтобы снова исполнить известную песню о Комарово.



Сальников расскажет о мифотворчестве 21 мая, 13:00, 18+

В воскресенье в «Буквоеде» на Невском автор нашумевших «Петровых в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников представит роман «Оккульттрегер». Лауреат «Национального бестселлера» вынес в название слово, которое обозначает придуманных им бессмертных существ, якобы охраняющих людей от мути. На встрече он расскажет, сложно ли было продумывать новый мифологический мир и наводнять его самыми разными существами.



В Петербурге гостит новая терракотовая армия До 14 января, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Реконструкция более 150 фигур из Великой китайской терракотовой армии с этого месяца представлена в историческом парке «Россия — Моя История». В сопровождении спецэффектов в залах показаны полноразмерные реплики воинов и лошадей, колесниц и оружия, максимально похожие на оригинальные. Экспозиция уже прошла в Москве и была на ура встречена публикой.













На экранах



Корейские шпионы начинают свою охоту С 18 мая. 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кинотеатрах в прокат выходит фильм корейского режиссера Ли Джон-джэ «Охота».По сюжету в 1980-х годах разведка Южной Кореи понимает, что в ряды сотрудников внедрился шпион. Чтобы его найти, два подразделения начинают следить друг за другом и обнаруживают заговор куда больший, чем кто-то мог себе представить. После показа ленты на Каннском кинофестивале год назад зрители аплодировали стоя в течение семи минут.



Другая Москва — у Шахназарова С 18 мая, 12+



Фото: кадр из трейлера / В Рейтинге / YouTube Поделиться Поделиться





В прокат выходит новый фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». По сюжету в 1902 году знаменитый режиссер Константин Станиславский решает для вдохновения познакомиться с нравами московского «дна». В качестве проводника он выбирает знатока трущоб, журналиста Владимира Гиляровского. Вместе они отправляются на Хитровку и начинают расследование странного убийства.



Изнанку медийности обнажает «Остров иллюзий» С 18 мая, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Среди вышедших триллеров на этой неделе — «Остров иллюзий», снятый новичком в жанре Кертисом Дэвидом Хардером. Он погружает зрителя в жизнь известной блогерши, которая от скуки знакомится с загадочной незнакомкой. Новая подруга зовёт героиню на остров, чтобы показать ей места нетуристические и научить веселиться. Вот только скоро оказывается, что обратно из героинь вернётся только одна.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

