20 июня — круглый стол «Что нужно знать о почках и их здоровье»

Внешне похожие на большие фасолины органы — это почки, важнейший элемент выделительной системы. По сути, это фильтр для организма, который удаляет вредные вещества из крови и в то же время удерживают ценные для организма. Кроме того, почки отвечают за поддержание постоянной среды внутри тела — так называемый гомеостаз. Именно благодаря этому все наши органы работают в оптимальных условиях. И если возникают заболевания, то под угрозой — весь организм. О том, что нужно знать о почках и их здоровье — поговорим на круглом столе.



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