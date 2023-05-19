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    20 июня — круглый стол «Что нужно знать о почках и их здоровье»

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    Внешне похожие на большие фасолины органы — это почки, важнейший элемент выделительной системы. По сути, это фильтр для организма, который удаляет вредные вещества из крови и в то же время удерживают ценные для организма. Кроме того, почки отвечают за поддержание постоянной среды внутри тела — так называемый гомеостаз. Именно благодаря этому все наши органы работают в оптимальных условиях. И если возникают заболевания, то под угрозой — весь организм. О том, что нужно знать о почках и их здоровье — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Основные функции почек.

    — Наиболее распространенные заболевания почек и выделительной системы — к каким проблемам они могут приводить?

    — Первые признаки заболевания почек и выделительной системы — на что обратить внимание?

    — Какие анализы помогут выявить заболевания почек?

    — Как лечить почки? Консервативные и оперативные методы лечения.

    — Пересадка почек и жизнь с одной почкой.

    — Профилактика заболеваний выделительной системы — что вредит почкам в первую очередь.

    Приглашаем на круглый стол врачей: нефрологов, урологов, терапевтов, руководителей медицинских клиник.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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