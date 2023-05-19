20 июня — круглый стол «Что нужно знать о почках и их здоровье»

Внешне похожие на большие фасолины органы — это почки, важнейший элемент выделительной системы. По сути, это фильтр для организма, который удаляет вредные вещества из крови и в то же время удерживают ценные для организма. Кроме того, почки отвечают за поддержание постоянной среды внутри тела — так называемый гомеостаз. Именно благодаря этому все наши органы работают в оптимальных условиях. И если возникают заболевания, то под угрозой — весь организм. О том, что нужно знать о почках и их здоровье — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Основные функции почек.
— Наиболее распространенные заболевания почек и выделительной системы — к каким проблемам они могут приводить?
— Первые признаки заболевания почек и выделительной системы — на что обратить внимание?
— Какие анализы помогут выявить заболевания почек?
— Как лечить почки? Консервативные и оперативные методы лечения.
— Пересадка почек и жизнь с одной почкой.
— Профилактика заболеваний выделительной системы — что вредит почкам в первую очередь.
Приглашаем на круглый стол врачей: нефрологов, урологов, терапевтов, руководителей медицинских клиник.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru