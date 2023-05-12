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    24 мая — круглый стол: «Предпринимательский климат в Санкт-Петербурге. Импортозамещение и развитие промышленности»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе.

    Список вопросов к обсуждению:

    • Оценка состояния и роли малого и среднего бизнеса в экономике Санкт-Петербурга. Как меняются индексы? Статистика открытия — закрытия предприятий МСБ. Меры господдержки и их эффективность.
    • Какие шаги в развитии предпринимательства и промышленности были сделаны в Санкт-Петербурге? Какую поддержку оказывает государство? Каким отраслям? Какие достижения можно отметить? С какими проблемами пришлось столкнуться предприятиям и как они были решены?
    • Роль банков в развитии и становлении МСБ и промышленности. Что банки предлагают предприятиям и бизнесу? Наиболее востребованные программы. Насколько активно сейчас предприятия и бизнес обращаются за кредитами?
    • Лизинговое плечо поддержки промышленности и бизнесу. Насколько лизинг был востребован в этом году? Какие направления? Каким отраслям удалось помочь? Вклад лизинговых компаний в импортозамещение. Оценка ситуации на рынке и показателей работы в текущем году по сравнению с 2022 годом.
    • Роль Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в развитии промышленности и МСБ Санкт-Петербурга. Какие предприятия и отрасли удалось поддержать? Появились ли новые программы поддержки в этом году? Какие пользуются наибольшим спросом? Сравнение результатов работы г/г.
    • Основные тренды развития бизнес-структур, промышленности и финансовых структур в ближайшее время.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдёт 24 мая 2023 / 12:00, по адресу: Набережная реки Фонтанки 59 / БЦ Лениздат оф.215А

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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