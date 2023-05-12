Первый, не пошел! Почему в самолетах нет парашютов для спасения в случае авиакатастрофы — вы точно задумывались об этом

Выясняем, можно ли спастись, если при авиакатастрофе у вас за спиной будет парашют Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Самолет считается самым безопасным видом транспорта, но многие люди всё равно страдают аэрофобией. Возможно, всё дело в авиакатастрофах, о которых с печальной периодичностью сообщают выпуски новостей. Подсчитано, что около 20% людей, время от времени летающих самолетом, испытывают панические приступы самолетобоязни. И правда, психологически и биологически человек не создан для перемещения по воздуху, и страх, связанный с воздушными путешествиями, — это просто реакция нервной системы на неестественные условия. Тем более шанс выжить в авиакатастрофе действительно совсем невелик (как и попасть в нее, впрочем). Казалось бы, есть решение — возить на каждом борту парашюты для всех участников рейса, но авиакомпании почему-то так не делают. Наши коллеги из Wday.ru разбирались, поможет ли такая очевидная мера.



Во-первых, разместить в салоне самолета парашюты для всех пассажиров — это дорого. Такое решение значительно увеличит стоимость авиабилетов. Парашюты тяжелые и сложные в использовании. Прыгать с ними далеко не так просто. Для того чтобы совершить самостоятельный прыжок, необходимо пройти обучение. Незнающий человек не сможет правильно пристегнуть парашют, открыть его и наконец удачно приземлиться. А людям, чей вес меньше 45 килограммов и больше 90, вообще противопоказано прыгать самостоятельно. Не стоит также забывать о людях с ограниченными возможностями и детях, которые не в состоянии совершить прыжок. К тому же в пассажирских самолетах просто нет приспособленных прыжковых выходов. Прыгая из обычной боковой двери, парашютист, скорее всего, врежется в хвост или крыло.

Но самое главное — они почти всегда бессмысленны в случае аварии. Ведь сценарий катастрофы, при которой пассажиры смогут удачно покинуть салон с парашютом, крайне маловероятен. Как минимум самолет должен лететь над землей — и при этом относительно ровной (не горы, не море). Погода должна быть хорошей, и самое главное — пилоту будет необходимо летать кругами, чтобы все пассажиры смогли по очереди выпрыгнуть из самолета. Еще один фактор — непригодная для прыжка атмосфера. Ведь парашютисты прыгают в среднем с высоты от 2000 до 5000 метров. Высота же, на которой летит пассажирский самолет, равна 10–12 километрам. Атмосфера за бортом разреженная, практически полностью отсутствует кислород, а температура составляет от −40 °C до −60 °C. Выжить даже с парашютом в таких условиях просто невозможно.

Мы выяснили, что парашют не поможет. Но давайте обратимся к статистике. Шанс на гибель в авиакатастрофе равен 1 к 11 000 000. По сравнению с такой же статистикой касательно автомобильных аварий вероятность погибнуть в машине равна 1 к 5000. Так что самолет — это очень безопасный вид транспорта. Самолет — это (не) страшно Но даже упрямые цифры неспособны переубедить многих людей, которые, несмотря на все доводы, никогда не сядут в самолет. Когда страх перед полетом перестает подчиняться нам и становится причиной настоящей паники, способной заставить человека отказаться от перелетов даже ценой огромных неудобств, а то и отказа от хорошей работы или поездки к любимому месту отдыха, можно говорить о перерастании естественной человеческой реакции в настоящую медицинскую проблему— аэро- или авиафобию. Распространен этот диагноз весьма широко.



Аэрофобия может проявляться в элементарной боязни высоты, в осознании своей невозможности управлять сложнейшим механизмом лайнера и, соответственно, зависимости от пилота, а также в ожидании непредвиденной ситуации с обязательным трагическим финалом. Именно это состояние тревожного ожидания, по мнению специалистов, переживает большинство аэрофобов. Сигнал тревоги передается нашим подсознанием, на уровне которого слово «самолет» напрямую ассоциируется с катастрофой и трагедией.

В большинстве случаев аэрофобию можно рассматривать как проявление глобальной психологической проблемы — склонности к паническим реакциям. Она обостряется на фоне депрессии, усталости, в стрессовых ситуациях, никак себя не проявляя в спокойные периоды жизни. Значительно реже аэрофобия носит изолированный характер, когда предметом панического страха является только то, что связано с воздушными путешествиями, а в остальных ситуациях человек не испытывает ничего похожего.



Кроме того, при аэрофобии различается и само содержание страха: для одних людей это страх катастрофы из-за технических неисправностей или природных катаклизмов. Другие боятся, что в момент перелета что-нибудь случится с их физическим состоянием: сердечный приступ или инсульт от перемены давления. А выхода из замкнутого пространства нет, и оказание срочной медицинской помощи невозможно. Это уже разновидность клаустрофобии. Есть, наконец, случаи, когда человек боится самого факта впадения в панику и потери контроля над собой.



Причины страха у мужчин и женщин разные Если представительницы прекрасного пола боятся падения самолета и потери контроля над своими эмоциями, то мужчины чаще испытывают страх высоты и беспокойство оттого, что не могут контролировать ситуацию.

Этот общий перечень причин и форм страха далеко не полон, но в любом случае каждый из них сводится к двум основным: это страх смерти и страх потери контроля над своими действиями.

Лекарств от аэрофобии как таковых нет. Можно, конечно, выпить успокоительное, валерьянку или снотворное, однако избавиться от тревожного ожидания это поможет лишь на время полета. Самолетобоязнь — заболевание психического характера, во многом провоцируемое нашим болезненным подсознанием. В связи с этим перестать бояться перелетов можно, лишь докопавшись до причины своих страхов.

Первое, что советуют специалисты аэрофобам, — вспомнить, что впервые вызвало «самолетную тревогу»: сильная тряска, незапланированная посадка, долгое кружение над посадочной полосой и т. д. Как только найден первый раздражитель, спросите себя: почему в прошлые разы всё обошлось без трагедий, а сейчас непременно должно что-то случиться? Убедите себя в том, что, несмотря ни на какие катастрофы, воздушный транспорт, по статистике, остается самым безопасным: ни поезда, ни тем более автомобили не дадут вам чувства защищенности и не застрахуют от чрезвычайных ситуаций.



Во-вторых, лучше по возможности за несколько дней до полета отказаться от просмотра и чтения новостей, которые могут усилить страх перед перелетом.



Еще один совет: не опаздывайте на регистрацию рейса — стресс от опоздания может усилить страх перед полетом. Перед полетом отдохните и поешьте, а вот от кофе откажитесь — он может усилить ваше беспокойство. Примите таблетку успокоительного.

На борту самолета попытайтесь установить контроль над своим телом. Как правило, люди, испытывающие страх, не могут расслабиться: тело превращается в сплошную напряженную мышцу, ноги становятся ватными, на лице появляется растерянное или, наоборот, сосредоточенное выражение. Попробуйте глубоко вздохнуть, начните медленно дышать, при необходимости избавьтесь от предметов, сковывающих ваши движения (расстегните верхнюю пуговицу, ослабьте галстук, снимите часы).



Постарайтесь чем-то заняться и отвлечь себя: читайте книгу, слушайте кассету, решайте кроссворды. Или представляйте прекрасные турецкие пляжи, если вы выбрали отдых в Турции. Одним словом, не скучайте! Если всё-таки страх вас не покидает, начните глубоко и размеренно дышать — это поможет вам избавиться от избытка адреналина в крови и меньше концентрироваться на страхе. Если рядом ваши дети, помните, что ваш страх передается им. Вы ведь не хотите, чтобы они всю жизнь мучались от фобий во время перелетов?

Во время полета постарайтесь все-таки не отказываться от предложенной еды — поешьте. Пища поддержит высокий уровень сахара в крови и снизит тревожность. Пожуйте жевательную резинку — она тоже поможет справиться с напряжением и поможет при заложенности ушей.

Не стоит отказываться и от помощи транквилизаторов. Перед полетом разрешается выпить в небольших количествах крепкий алкоголь (не более 100 мл) — это поможет на время успокоиться и расслабиться, однако лучше спиртными напитками не злоупотреблять. Если аэрофобия стала для вас серьезной проблемой, за полчаса до полета примите лекарственный препарат, прописанный врачом.



Удивительно, но, по мнению экспертов, самый действенный способ навсегда избавиться от аэрофобии — чаще летать. С каждой удачной посадкой в вас будет крепнуть уверенность в том, что аварии и катастрофы, о которых сообщается в хрониках происшествий, — лишь исключение, а вовсе не правило. Настройтесь на позитивную волну, проявите силу воли, научитесь перебарывать себя — избавиться от навязчивых страхов вам не поможет никто, кроме вас самих.



Если вы задумываетесь о карьере в небе, вам будет интересно почитать откровения бывшей стюардессы: она рассказала, почему ей было страшно каждый рейс и боятся ли бортпроводники погибнуть в авиакатастрофе.

Почему в самолете нельзя пить томатный сок Первое, что нужно знать, — часто у еды и напитков в самолете искажен вкус. Учитывая, что из-за сухого воздуха и перепадов давления многие люди и так отекают в полете, томатный сок может сделать отеки как минимум вдвое больше. Дело, конечно, еще и в том, что в самолете приходится сидеть много часов подряд, что не свойственно большинству людей в повседневной жизни.



Бывшая стюардесса, а сейчас диетолог и нутрициолог Сара Андерсон считает, что томатный сок — это, наверное, худший выбор из всех напитков в самолете.

— В нём слишком много соли. Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться. Такую же опасность для организма несет в себе и алкоголь, поэтому коктейль «Кровавая Мэри» на борту тоже делать не стоит, — говорит эксперт.

Также, если вы любитель газировки, откажитесь от нее хотя бы в полете. Она может провоцировать тошноту из-за понижения кислотности в желудке, а содержащийся в ней сахар способствует размножению вредных бактерий в кишечнике, то есть снижает иммунитет. Всего стаканчик пузыристой сладкой жидкости может поставить вас в очень неловкую ситуацию — газы в организме решат выйти наружу в самое неподходящее время.



Кстати, психологи утверждают, что поднебесная кормежка — это самый простой способ успокоить пассажиров. Полет на высоте 10 тысяч метров над землей — это все-таки стресс, а стресс легче переносить, если что-нибудь жуешь или пьешь. Или жевал и пил совсем недавно. Поэтому, несмотря на ночное время, когда по салону едет тележка с ужином, люди заметно оживляются. Но бывшая стюардесса все-таки советует отдать предпочтение обычной воде без газа — минимум литр на каждые 3–4 часа полета. Она увлажняет организм и не дает образоваться отекам.