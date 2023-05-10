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    На Земле началась магнитная буря

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    В среду, 10 мая, после 6 часов утра мск на планете началась магнитная буря уровня G1 — слабой интенсивности. Об этом сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    По прогнозам, буря продлится несколько часов, и до конца дня геомагнитное поле останется в слабо возмущённом состоянии. Более ранние прогнозы обещали магнитные бури в минувшие воскресенье и понедельник.

    Во время сильных магнитных бурь может нарушаться работа радиосвязи, навигации, в небе возникают полярные сияния. 24 апреля во многих регионах России, в том числе в Петербурге и в Московской области, наблюдали северное сияние, вызванное магнитной бурей, которая оказалась самой сильной не только в этом году, но и за прошлые несколько лет.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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