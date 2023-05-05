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    Короткоствол на стол. Президент Сербии хочет «практически разоружить» свою страну

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    Президент Сербии Александр Вучич после двух ЧП со стрельбой заявил, что намерен «практически разоружить» страну, сообщает РИА Новости. Власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие.

    Сербии есть, что сокращать. В стране с населением 6,5 миллионов человек — 400 тысяч граждан владеют оружием. И это не охотники, гладкоствольные дробовики не в счет. Это нарезное оружие. В том числе разной степени компактности пистолеты, которые так легко пронести куда угодно.

    3 мая в одной из школ Белграда 14-летний ученик из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 14. Подозреваемый стрелял из окна машины.

    Также в двух школах Белграда и близлежащего Обреноваца несколько учеников попытались скопировать трагические события 3 мая. У одного изъят «список жертв», у другого — игрушечный пистолет. Ещё один школьник без оружия имитировал поведение нападавшего.

    Александр Вучич поручил сербскому МВД срочно подготовить изменения к закону об оружии, которые ужесточат условия хранения и ношения короткоствольного оружия. У тех, кто выполнить их не сможет или не захочет, оружие выкупят.

    «Все владельцы оружия... пройдут через ревизию, и не останется более 30-40 тысяч. Проведем почти полное разоружение Сербии», - сказал президент. Всего в Сербии без учета Косово и Метохии зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия.

    Кроме того, Вучич назвал «нападением на всю страну» стрельбу в Младеноваце. По словам президента, задержанный за это преступление «больше не выйдет на свободу».

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