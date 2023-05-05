Короткоствол на стол. Президент Сербии хочет «практически разоружить» свою страну

Президент Сербии Александр Вучич после двух ЧП со стрельбой заявил, что намерен «практически разоружить» страну, сообщает РИА Новости. Власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие.



Сербии есть, что сокращать. В стране с населением 6,5 миллионов человек — 400 тысяч граждан владеют оружием. И это не охотники, гладкоствольные дробовики не в счет. Это нарезное оружие. В том числе разной степени компактности пистолеты, которые так легко пронести куда угодно.



3 мая в одной из школ Белграда 14-летний ученик из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 14. Подозреваемый стрелял из окна машины.

