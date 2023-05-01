Кому денежный дождь, кому судьбоносная встреча: китайский гороскоп на май-2023 — что ждет каждый знак

Май — это месяц, когда уже тепло и всё лето еще впереди. Назовем его месяцем надежд Александр Агафонов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Большинству представителей китайского зодиака май сулит силы для осуществления планов. Особенно это касается денежных целей. Но нельзя ждать у моря погоды, решили — действуйте. И удача пребудет с вами здесь и сейчас. А вот долгосрочным планированием лучше в этом месяце не заниматься. Наши коллеги из Marie Claire узнали у астролога и психолога Анны Гусевой, что ждет нас всех в последний весенний месяц.

Рожденным в год Крысы в мае стоит обратить внимание на здоровье, питание и свой распорядок дня. Неплохо запланировать на майские праздники визиты к врачам, которые вы так давно откладывали. А вот места, где много людей и машин, лучше не посещать. В деловой сфере стоит особенно тщательно обговаривать условия сотрудничества, чтобы вас не обманули (что в мае очень вероятно). Быков ждет стабильный месяц. В карьере всё идет по плану, а вот в личной жизни могут случиться неожиданные повороты. Даже если всё сложилось счастливым образом, будьте постоянны в своих симпатиях и готовы к тому, что вас полюбят не сразу, зато крепко и надолго.

Тиграм стоит внимательно посмотреть на своего партнера по работе. Для дела нужно, чтобы он разделял большинство ваших взглядов и ценностей. Инвестиции в бизнес окупятся, но не так скоро, как вам бы хотелось. При этом ваша сконцентрированность на работе может осложнить отношения с партнером. Кролики будут работать над завершением текущих проектов. А вот с новыми лучше пока повременить. Уделите время семье — не пропускайте праздники и не пропадайте с утра до ночи на работе. Вам давно нужно хорошенько отдохнуть.

Драконов ждут проблемы в карьере. Но они лишь добавят вам рвения и научат ценить то, что имеете. Если будет совсем тяжело — возьмите отгул. А в остальных сферах у вас полная идиллия и взаимопонимание. Для Змей май будет приятным месяцем. Работа спорится, на горизонте маячит повышение. А вот от подработок (если они у вас есть), на время лучше отказаться, там могут быть неприятности. Хороший месяц для свиданий — если вы в поиске партнера, смело идите везде, куда приглашают.

Лошадям в мае помогут влиятельные люди из их сферы деятельности. И благодаря этому вы получите признание и славу, что, в свою очередь, принесет немалый доход. Подставляем карманы и ждем.

Рожденным в год Овцы в мае придется много работать. Это принесет результат, но вы очень устанете, и это не пройдет бесследно. Старайтесь соблюдать баланс между работой и отдыхом. Это важно не только для того, чтобы сохранить здоровье, но и чтобы не потерять интерес к своему делу. Обезьян в этом месяце ждут проблемы на работе, которые будут немало нервировать. Финансовое состояние тоже будет под угрозой — живите простой жизнью без излишеств и лишних трат. Зато вам обеспечена поддержка второй половинки — цените это.

Для тех, кто родился в год Петуха, май никаких испытаний не приготовил, даже наоборот. Вашу инициативу увидит и оценит начальство, в будущем это скажется и на доходах. Май — хорошее время для встреч и личных знакомств, как романтических, так и деловых. А вот у тех, кто появился на свет в год Собаки, дела будут идти так себе. Внешние факторы запутают ваши планы, в том числе и финансовые. Надеемся, у вас есть заначка — к ней, возможно, придется прибегнуть. В личной жизни всё стабильно, но если вы одиноки — то вряд ли в мае найдете свою любовь, нужно еще немного подождать.

Если вы по китайскому гороскопу Свинья — дела в этом месяце для вас будут идти легко. Вы будете на раз решать спорные ситуации и со всеми находить общий язык. Здоровье тоже должно быть в порядке. Но остерегайтесь быть обманутыми и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры, которые обещают быструю прибыль.