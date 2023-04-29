«Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 25-го тура чемпионата России.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.
Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Родригао, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Данила Козлов, Иван Сергеев.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
Напомним, «Зенит» после 24 туров идёт на первом месте (58 очков), а «Крылья Советов» — на 12-м (25 очков).