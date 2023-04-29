    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, зап

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.51eur88.37

    «Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

    937
    обсудить

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 25-го тура чемпионата России.

    «Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.

    Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Родригао, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Данила Козлов, Иван Сергеев.

    Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

    Напомним, «Зенит» после 24 туров идёт на первом месте (58 очков), а «Крылья Советов» — на 12-м (25 очков).

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитФутбол
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close