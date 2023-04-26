Ушли и быстренько вернулись. Какие ушедшие европейские бренды косметики можно найти в магазинах Петербурга

Давно ли на прилавке вы видели Head & Shoulders от компании Procter & Gamble прямиком из Франции или Румынии? «Фонтанка» насчитала 10 стран, которые импортируют в Россию продукцию покинувших наш рынок европейских брендов.



При том, что сами компании заявили об уходе с российского рынка, продавать свою продукцию в Россию они нимало не стесняются. В перечень стран-импортеров попали: Франция, Румыния, Италия, Испания, Словения, Бельгия, Англия, Венгрия, Чехия и Южная Корея. Товары, привезенные из этих государств, мы нашли на прилавках магазинов в Петербурге.