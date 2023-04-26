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    Ушли и быстренько вернулись. Какие ушедшие европейские бренды косметики можно найти в магазинах Петербурга

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    Давно ли на прилавке вы видели Head & Shoulders от компании Procter & Gamble прямиком из Франции или Румынии? «Фонтанка» насчитала 10 стран, которые импортируют в Россию продукцию покинувших наш рынок европейских брендов.

    При том, что сами компании заявили об уходе с российского рынка, продавать свою продукцию в Россию они нимало не стесняются. В перечень стран-импортеров попали: Франция, Румыния, Италия, Испания, Словения, Бельгия, Англия, Венгрия, Чехия и Южная Корея. Товары, привезенные из этих государств, мы нашли на прилавках магазинов в Петербурге.

    О своем уходе с российского рынка западные производители косметических средств заявили весной прошлого года. В марте приостановила поставки продукции в Россию и экспорт товаров с территории страны, а также отказалась от инвестиций в российский рынок Unilever, известная брендами AXE, Rexona и TRESemmé.

    О том, что закрывает в России свои магазины и перестает продавать свою продукцию через маркет-плейсы, а также приостановит инвестиции в производство и рекламу, заявила L'Oreal, известная российскому покупателю по брендам Garnier, Maybelline New York, Lancome и Vichy.

    «Henkel» держался дольше других: соглашение о продаже своего российского бизнеса компания подписала 20 апреля 2023 года. Активы уйдут консорциуму локальных финансовых инвесторов.

    Американская «Procter&Gamble», наоборот, еще прошлой весной заявила, что покидать российский рынок не собирается. С тех пор никаких судьбоносных заявлений от них не слышали.

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