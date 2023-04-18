22 мая — круглый стол «Рост, откат или стабилизация: что происходит на рынке стройматериалов?»

Цены на строительные материалы стали снижаться после взрывного роста в прошлом году. Но снижение произошло не по всем категориям, поэтому с учетом инфляции этот откат назад даже не везде заметен. НОСТРОЙ в совместном с Минстроем мониторинге отметил, что в марте снова начался рост цен на позиции, которые занимают наибольшую долю в себестоимости строительства в регионах с активным строительным рынком. Некоторые застройщики предложили на какое-то время зафиксировать цены на особенно востребованные материалы, чтобы иметь возможность планировать свою работу. Что сейчас происходит со стройматериалами и что будет дальше, обсудим на круглом столе.