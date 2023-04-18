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    22 мая — круглый стол «Рост, откат или стабилизация: что происходит на рынке стройматериалов?»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • На какие стройматериалы цены изменились сильнее всего — что особенно подорожало? Что подешевело и насколько? Где этого отката почти не произошло и почему?
    • Какие факторы сегодня определяют стоимость различных стройматериалов, из чего она складывается? Как повлияли санкции на стоимость?
    • На какие стройматериалы сегодня самый высокий спрос, кто его обеспечивает и на каких условиях? Достаточно ли этого рынку для выполнения планов по объемам строительства?
    • Как на рынке сказалась ситуация прошлого года с санкциями, валютными и логистическими ограничениями? Какие материалы на сегодня в дефиците, где ощущается нехватка, проседание, сложности с поставками?
    • Импортозамещение — по каким позициям наш рынок совершенно не зависит от импорта, а где пока еще не удалось найти замену?
    • Что делать с объемами продукции, которую производили в нашей стране на экспорт? Куда переориентировались подобные производства?
    • Какие меры нужны для урегулирования цен на стройматериалы? В каких категориях это регулирование особенно необходимо?
    • Как произошедшие изменения уже отразились на себестоимости строительства и цене «квадрата», и какие можно дать прогнозы на 2023 год — как будет вести себя этот рынок?

    Цены на строительные материалы стали снижаться после взрывного роста в прошлом году. Но снижение произошло не по всем категориям, поэтому с учетом инфляции этот откат назад даже не везде заметен. НОСТРОЙ в совместном с Минстроем мониторинге отметил, что в марте снова начался рост цен на позиции, которые занимают наибольшую долю в себестоимости строительства в регионах с активным строительным рынком. Некоторые застройщики предложили на какое-то время зафиксировать цены на особенно востребованные материалы, чтобы иметь возможность планировать свою работу. Что сейчас происходит со стройматериалами и что будет дальше, обсудим на круглом столе.

    К участию приглашаются: производители и импортеры строительных материалов и оборудования, строительные компании, представители профессиональных объединений и эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 22 мая 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

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