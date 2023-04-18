    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -1

    0 м/с, штиль

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.63eur89.66

    В Петербурге аномальные пробки

    5632
    7 комментариев

    Загруженность дорог Петербурга к 8:40 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сервис с раннего утра зафиксировал две «самые длинные пробки для данного времени суток за всю последнюю неделю»:

    • 6:30 — внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км,
    • 7:27 — Дорога Жизни и Рябовское шоссе от улицы Культуры до Окраинной улицы, 6,3 км.

    Плотно, судя по «Яндекс.Карте», и на многих других магистралях.

    Вчера утром в Петербурге тоже было 7 баллов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПробкиПробки в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close