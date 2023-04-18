В Петербурге аномальные пробки

Загруженность дорог Петербурга к 8:40 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов.
Сервис с раннего утра зафиксировал две «самые длинные пробки для данного времени суток за всю последнюю неделю»:
- 6:30 — внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км,
- 7:27 — Дорога Жизни и Рябовское шоссе от улицы Культуры до Окраинной улицы, 6,3 км.
Плотно, судя по «Яндекс.Карте», и на многих других магистралях.
Вчера утром в Петербурге тоже было 7 баллов.