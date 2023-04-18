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    Сплетник, мститель или подхалим: 12 токсичных привычек знаков зодиака — а на вас это похоже?

    Одни слишком злопамятны, другие любят только полезные знакомства, а кто-то тащит в дом всякий хлам

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    Все мы не без греха. А какие отрицательные качества у вашего знака?
    Все мы не без греха. А какие отрицательные качества у вашего знака?Дарья Селенская / Городские порталы
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    Даже у самых милых, приятных и идеальных из нас есть минусы. Кто-то слишком упрям, другой чрезмерно говорлив, третий слишком долго принимает решения и всегда во всём сомневается. Знать свои слабые стороны и работать с ними — залог того, что людям рядом с вами (близким и не очень) станет гораздо комфортнее. Те, кто сейчас подумал: «А мне что до их комфорта?» — в глубине души — махровые эгоисты. Астролог Ольга Архангельская считает, что особенности характера напрямую связаны со знаками зодиака. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели, чем грешит каждый из них.

    Овны, например, уперты, настырны и нетерпеливы. Они до последнего отстаивают свою правоту и тратят немало сил в этих часто бессмысленных сражениях.

    Тельцы внешне милашки и обаяшки, а внутри — кремень. От любого общения они любят получать не только удовольствие, но и выгоду. Если ее нет, Телец скучает и уходит по своим делам. Представители этого знака часто склонны к накопительству. Они много потребляют и придают этому большое значение.

    Близнецы — известные сплетники. Они быстро потребляют информацию, но редко в нее вникают. Просто передают дальше «по секрету всему свету». Они хорошо вливаются в новые компании и быстро привыкают к местам, но при этом часто проявляют себя как разгильдяи.

    Раки очень не любят, когда ими пытаются командовать, зато сами обожают раздавать указания. Особенно это касается близких, в семье представители этого знака могут быть настоящими тиранами. Часто говорят правду тогда, когда она не нужна, — жестко и в лицо, просто потому что встали не с той ноги.

    Львы слишком избирательны в общении. Людей делят на своих и чужих. Искренне считают, что всё лучшее в мире должно принадлежать им. Везде стараются быть в центре внимания, демонстрировать свой статус, которого на самом деле может и не быть. Не терпят конкуренции.

    Девы — трудоголики со стажем. Часто физически и нервно выгорают на работе. Зато других учат быть идеальными и обожают раздавать советы. Всё время копят, откладывают, преумножают. Легко могут жить на очень маленький бюджет, а большую часть дохода хранить под подушкой и любовно пересчитывать по ночам. Очень брезгливы — никогда не будут есть в незнакомом месте и постоянно всё моют.

    Весы могут отлично всё организовать, но сами отлынивают от работы руками. Любят сплетничать за спиной, а в лицо могут улыбаться. Нерешительны, постоянно во всём сомневаются. Трудно переносят любовное одиночество. Если Весам кто-то не нравится внешне, они не воспринимают его, даже если это общепризнанный авторитет.

    Скорпионы все ресурсы и блага жизни мечтают подгрести под себя. Всё хотят контролировать и из-за этого всегда нервные и дерганные. Ставят высокие требования к окружающим, а затем разочаровываются. Постоянно проверяют близких на верность, прочность и преданность. Любят собирать страшные истории и рассказывать их, наблюдая, как собеседник приходит в ужас. Злопамятны, могут долго думать о негативных событиях и не забывать о них годами (а то и десятилетиями).

    У Стрельцов всё продумано на годы вперед. Они становятся хорошими учителями, но любят учить других и вне профессиональной деятельности. Стрельцы нуждаются в признании и часто пытаются добиться его нечестными и странными методами. Легко поддаются депрессии.

    Козероги скрупулезно доводят любое дело до конца, даже если это никому уже не нужно. У них всё разложено по местам и полочкам — на работе, дома и в личных отношениях. Они прекрасные управленцы, которые часто превращаются в хладнокровных диктаторов, требующих от подчиненных или домашних наилучшей функциональности на своих местах.

    Водолеи — всегда душа компании, но ни с кем не имеют по-настоящему близких отношений. Фонтанируют идеями, но бросают всё на полпути. Обожают внимание, могут организовывать сообщества, клубы, фонды и даже бессмысленные общества с утопическими идеями. Склонны к панибратству.

    Рыбы могут оправдать преступника и сделать виноватым праведника. Любят всех и никого конкретно. Гармонично сочетают несколько работ, дел и семей. Лгут всем и себе в том числе. Страдают ведомостью и слабохарактерностью из-за стремления быть хорошими для всех. Но обладают прекрасной интуицией. Мстительны, даже спустя время обязательно отплатят обидчику, но чужими руками.

    Ретроградный Меркурий — 2023: чья жизнь кардинально изменится с 20 апреля

    Главным космическим событием в апреле 2023 года станет ретроградный Меркурий, который наступит прямо во время грядущего коридора затмений. Многие считают, что это время сулит только проблемы (которых у нас и без того хватает), но эксперт думает иначе. Чего ждать от этого периода, нам рассказала таролог и астролог Алисия Артемьева.

    За 2023 год Меркурий станет ретроградным уже во второй раз. Первое движение планеты в обратном направлении произошло в конце декабря 2022 года и продолжалось вплоть до 18 января 2023 года. Снова подобное явление случится в период с 20 апреля по 15 мая включительно, попав в коридор затмений.

    Ретроградное положение планеты пугает многих людей и ассоциируется с различными проблемами, но эксперт считает, что готовиться к худшему не стоит. Меркурий традиционно отвечает за коммуникации, договоренности и документы, поэтому даже может помочь вам с некоторыми моментами.

    Алисия Артемьева советует в этот период воздержаться от важных сделок и отказаться от подписания различных договоров. Дело в том, что Меркурий в ретрограде тормозит «бумажные» вопросы.

    — Возьмите курс на общение с близкими людьми, налаживание коммуникаций, укрепление отношений в коллективе или расширение круга знакомых. Если вас мучают некоторые вопросы, связанные с поиском себя, вероятно, ответ на них найдется именно в указанный период. Ретроградный Меркурий откроет скрытые перспективы и укажет, в каком направлении двигаться дальше. Не исключено, что это время, усиленное энергетикой коридора затмений, приведет вас к судьбоносным открытиям и решениям, — считает таролог.

    Если вы с кем-то в ссоре, самое время пойти на перемирие. Меркурий в ретрограде поможет сгладить острые углы и добавит сторонам спора дипломатичности.

    Что нежелательно делать

    Ретроградный Меркурий не благоволит деловым планам и может привнести в них неопределенность и мелкие проблемы. С 20 апреля по 15 мая вам не рекомендуется заниматься решением деловых вопросов, поскольку в указанный период возрастает риск допустить ошибки.

    Если задумали приобретение техники, тоже стоит повременить. В указанные недели электронные и бытовые приборы могут выходить из строя, а починка автомобилей в период ретрограда принесет немало проблем.

    Все мы не без греха. А какие отрицательные качества у вашего знака?
    Все мы не без греха. А какие отрицательные качества у вашего знака?Дарья Селенская / Городские порталы

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