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    16 мая - круглый стол «Три столпа авторынка: китайцы, параллельный импорт и подержанные машины»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Что сейчас можно купить в салонах? Какие марки представлены на рынке новых автомобилей?
    • Каковы особенности поставок автомобилей из-за границы сейчас?
    • Китайский автопром: эволюция и расширение присутствия на российском рынке?
    • Что производится в России? Как вы видите шансы запуска автозаводов, остановленных из-за ухода производителей?
    • Автокредитование: ставки и условия для новых и подержанных автомобилей. Лизинг.
    • Что происходит с ценами на машины? Могут ли они упасть до уровня февраля прошлого года?
    • Подержанные автомобили: откуда они, кто их продает и что пользуется спросом?
    • Обслуживание и ремонт автомобилей. Можно ли рассчитывать на гарантийный ремонт?
    • Будущее российского авторынка – каким он будет?

    В прошлом году, по данным Росстата, продажи новых автомобилей упали на 59%, а цены при этом выросли на 24%. Подорожали и автомобили с пробегом. Но главная проблема в том, что большинство известных западных марок официально ушли с российского рынка, закрылись и автозаводы, и теперь приобрести автомобиль из Европы можно только по параллельному импорту. При этом в 2023 году дилеры заявляются об успехах параллельного импорта, появляются новые незнакомые бренды – в основном, из Китая, а банки отчитываются о росте автокредитования. О том, что из себя сейчас представляет российский авторынок – поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: дистрибьюторы и дилеры автомобилей, банки и лизинговые компании, автосервисы, производители автомобилей.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 16 мая 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Демахина, ed@fontanka.ru, +7 (911) 912-44-48

    План мероприятий

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