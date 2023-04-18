16 мая - круглый стол «Три столпа авторынка: китайцы, параллельный импорт и подержанные машины»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что сейчас можно купить в салонах? Какие марки представлены на рынке новых автомобилей?
- Каковы особенности поставок автомобилей из-за границы сейчас?
- Китайский автопром: эволюция и расширение присутствия на российском рынке?
- Что производится в России? Как вы видите шансы запуска автозаводов, остановленных из-за ухода производителей?
- Автокредитование: ставки и условия для новых и подержанных автомобилей. Лизинг.
- Что происходит с ценами на машины? Могут ли они упасть до уровня февраля прошлого года?
- Подержанные автомобили: откуда они, кто их продает и что пользуется спросом?
- Обслуживание и ремонт автомобилей. Можно ли рассчитывать на гарантийный ремонт?
- Будущее российского авторынка – каким он будет?
В прошлом году, по данным Росстата, продажи новых автомобилей упали на 59%, а цены при этом выросли на 24%. Подорожали и автомобили с пробегом. Но главная проблема в том, что большинство известных западных марок официально ушли с российского рынка, закрылись и автозаводы, и теперь приобрести автомобиль из Европы можно только по параллельному импорту. При этом в 2023 году дилеры заявляются об успехах параллельного импорта, появляются новые незнакомые бренды – в основном, из Китая, а банки отчитываются о росте автокредитования. О том, что из себя сейчас представляет российский авторынок – поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: дистрибьюторы и дилеры автомобилей, банки и лизинговые компании, автосервисы, производители автомобилей.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 16 мая 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Демахина, ed@fontanka.ru, +7 (911) 912-44-48