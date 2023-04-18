16 мая - круглый стол «Три столпа авторынка: китайцы, параллельный импорт и подержанные машины»

В прошлом году, по данным Росстата, продажи новых автомобилей упали на 59%, а цены при этом выросли на 24%. Подорожали и автомобили с пробегом. Но главная проблема в том, что большинство известных западных марок официально ушли с российского рынка, закрылись и автозаводы, и теперь приобрести автомобиль из Европы можно только по параллельному импорту. При этом в 2023 году дилеры заявляются об успехах параллельного импорта, появляются новые незнакомые бренды – в основном, из Китая, а банки отчитываются о росте автокредитования. О том, что из себя сейчас представляет российский авторынок – поговорим на круглом столе.

