8 июня — круглый стол «Новая реальность AR, VR, и нейросети для дела или для забавы?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что происходило на рынке решений AR/VR после пандемии и событий 2022 года: что изменилось? Как на отрасль повлияли санкции, события в экономике, тренд на «удаленку»?
- С чем связан бурный рост популярности нейросетей?В каких сегментах он наиболее заметен? Для чего их используют сегодня чаще всего?
- А в каких отраслях сегодня активно используют «реальности» — дополненную и виртуальную? Где самый высокий спрос на подобные решения и почему?
- Как AR, VR применяют в промышленности и бизнесе?
- Как AR, VR и нейросети служат в сфере развлечений, отдыха и образования?
- Что дает компаниям применение таких технологий? Каких инвестиций и затрат требует и сколько удается заработать или сэкономить?
- Что происходит на рынке технологий и оборудования -каковы цены на них? Есть ли проблемы с ПО, поставками и обслуживанием оборудования?
- Где найти кадры для работы в этой сфере, насколько востребованы разработчики и те, кто умеет использовать AR и VR в конкретных рабочих процессах?
- Каковы перспективы сегмента? Где самый большой потенциал использования?
По итогам 2022 года мировая отрасль устройств виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности сократилась по сравнению с 2021-м на 20,9%. Такие данные приводятся в исследовании IDC. При этом потенциал роста огромен: по прогнозам аналитиков, к 2027 году ожидается, что мировой рынок VR вырастет до $92,31 млрд. Виртуальная реальность помогает учиться студентам вузов и школьникам, продавать ретейлерам и даже проектировать нефтяные скважины и обучать врачей. По данным Statista, к 2025 году ожидается увеличение пользователей VR в розничном секторе до 31,5 миллиона человек. Согласно исследованию PwC, к 2030 году виртуальная реальность затронет около 23 миллионов рабочих мест. В общем, будущее виртуальной и дополненной реальности интересует многих. О том, что реально сейчас происходит в России — поговорим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются компании, разрабатывающие и применяющие AR и VR, а также эксперты отрасли.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 8 июня 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru