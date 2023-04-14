8 июня — круглый стол «Новая реальность AR, VR, и нейросети для дела или для забавы?»

По итогам 2022 года мировая отрасль устройств виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности сократилась по сравнению с 2021-м на 20,9%. Такие данные приводятся в исследовании IDC. При этом потенциал роста огромен: по прогнозам аналитиков, к 2027 году ожидается, что мировой рынок VR вырастет до $92,31 млрд. Виртуальная реальность помогает учиться студентам вузов и школьникам, продавать ретейлерам и даже проектировать нефтяные скважины и обучать врачей. По данным Statista, к 2025 году ожидается увеличение пользователей VR в розничном секторе до 31,5 миллиона человек. Согласно исследованию PwC, к 2030 году виртуальная реальность затронет около 23 миллионов рабочих мест. В общем, будущее виртуальной и дополненной реальности интересует многих. О том, что реально сейчас происходит в России — поговорим на круглом столе.

