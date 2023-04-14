Как пользоваться привилегиями Сбера тем, кто не готов менять зарплатный банк

Если раньше получали зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов

У вашего работодателя зарплатный проект с другим банком? Вы всё равно можете пользоваться условиями, доступными зарплатным клиентам Сбера. Рассказываем, в каких ситуациях это пригодится, и делимся секретом, как пользоваться этой возможностью.

Для тех, кто хочет пользоваться выгодами зарплатного клиента СберБанка, но не готов сменить зарплатный банк, есть решение — сервис Сбера «Персональный зарплатный проект»1.

Вы можете продолжать получать зарплату в том банке, который выбрал ваш работодатель, но переводить часть зарплаты на карту или счет Сбера. В этом случае вы сможете пользоваться привилегиями, которые даёт своим зарплатным клиентам СберБанк:

скидка до 2% на ставку по кредиту;

доступ к вкладу «Хорошее начало» 2 с повышенным процентом;

с повышенным процентом; скидка 15% на оформление налогового вычета;

скидка 30% на связь от СберМобайла;

скидка 20% на страховой полис «Сбереги финансы»;

подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль;

купон на 500 рублей от СберМегаМаркета.

Какую часть зарплаты переводить

Если вы раньше получали зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов. Если вы никогда не получали зарплату в Сбере или с последнего начисления прошло больше года, для расчёта минимальной суммы перевода легко подтвердить доход через Госуслуги.

Как подключиться

Зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн и в разделе «Сервисы» → «Поступления» → «Зарплата» выберите способ «Пополнять самостоятельно». После этого нужно 2 месяца подряд перечислять рассчитанную сумму (или вносить наличные через банкомат) на карту или счет Сбера, и тогда доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения привлекательных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.

Когда может пригодиться «Персональный зарплатный проект».

Вот несколько типичных ситуаций:



Работодатель навязывает свой банк

Допустим, вы получали зарплату на карту СберБанка и пользовались всеми привилегиями зарплатного клиента, а затем нашли новое место работы. И всё было бы хорошо, но вашему работодателю удобнее сотрудничать с одним банком, не предлагая вам выбора.

Если набор привилегий в этом банке вас не устраивает, вы можете начать переводить часть зарплаты в Сбер, подключив «Персональный зарплатный проект», — и продолжать пользоваться прежними привилегиями. Никаких заявлений в бухгалтерию для этого писать не придётся.

Вы хотите пользоваться привилегиями сразу двух банков

Допустим, вы вполне довольны тем банком, в котором получаете зарплату, в том числе и привилегиями, которые он предлагает зарплатным клиентам. При этом вы по той или иной причине пользуетесь сервисами Сбера — например, храните на его счетах часть сбережений ради безопасности.

Подключив «Персональный зарплатный проект», вы сможете продолжить пользоваться привилегиями сразу двух банков. А заодно воспользоваться скидкой 20% на защиту финансов.

Хотите использовать сервис Сбера на привлекательных условиях

Представим, что вы хотите оформить кредит — например, чтобы доделать дома ремонт. Вы сравнили условия в разных банках — и вам нравятся условия по кредиту в Сбере (а там сейчас действительно низкие ставки по сравнению со многими банками). Но эти условия могут стать еще лучше при подключении «Персонального зарплатного проекта» — ставка может быть ниже до 2%. При желании вы можете воспользоваться и другими привилегиями банка.

Больше о «Персональном зарплатном проекте».



1 Акция «Как Зарплатный 2.0», организатор акции ПАО Сбербанк, сроки акции со 2 августа 2022 г. по 31 декабря 2023 включительно, подробные условия по ссылке: https://www.sberbank.com/common/img/files/pdf/person/pravila_ackcii_zp2.pdf



2 Вклад «Хорошее начало» могут открыть клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Северо-Западного, Сибирского и Юго-Западного территориальных банков Сбербанка. Регионы, которые входят в сферу их обслуживания, можно посмотреть по ссылке .