27 апреля — круглый стол «Бизнес по франшизе: факторы успеха»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как повлиял ли на рынок франшиз уход с российского рынка ряда западных брендов?
- Как развивался рынок в 2022 году и как развивается сейчас?
- В чем плюсы и минусы работы по франшизе по сравнению с самостоятельным ведением бизнеса?
- Какие направления работы по франшизе наиболее востребованы у бизнеса? Есть ли бренды-лидеры?
- На какую сумму вложений чаще всего ориентируется франчайзи? Как быстро можно их окупить?
- Меняются ли условия работы франчайзи в последнее время?
- Есть ли госпрограммы развития франчайзинга и насколько они эффективны? Какую поддержку может получить МСБ при открытии предприятия по франшизе?
- Открытие франшиз местных брендов за рубежом: какие страны наиболее перспективны? Какие тонкости есть?
По данным исследования, проведенного Franshiza.ru, оборот рынка франчайзинга за 2022 год вырос на 19% до 2,78 трлн рублей. Рост связан, в том числе с ростом цен для потребителей практически во всех сферах бизнеса. Несмотря на то, что в 2022 году около 280 франчайзинговых сетей свернули свою деятельность на территории России, общее количество франшиз на территории страны увеличилось на 5%. О том, как развивается российский рынок франшиз, поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: франчайзеры и франчайзи
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 27 апреля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru