    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, ю-в

    765мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.74eur89.17

    27 апреля — круглый стол «Бизнес по франшизе: факторы успеха»

    405

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как повлиял ли на рынок франшиз уход с российского рынка ряда западных брендов?
    • Как развивался рынок в 2022 году и как развивается сейчас?
    • В чем плюсы и минусы работы по франшизе по сравнению с самостоятельным ведением бизнеса?
    • Какие направления работы по франшизе наиболее востребованы у бизнеса? Есть ли бренды-лидеры?
    • На какую сумму вложений чаще всего ориентируется франчайзи? Как быстро можно их окупить?
    • Меняются ли условия работы франчайзи в последнее время?
    • Есть ли госпрограммы развития франчайзинга и насколько они эффективны? Какую поддержку может получить МСБ при открытии предприятия по франшизе?
    • Открытие франшиз местных брендов за рубежом: какие страны наиболее перспективны? Какие тонкости есть?

    По данным исследования, проведенного Franshiza.ru, оборот рынка франчайзинга за 2022 год вырос на 19% до 2,78 трлн рублей. Рост связан, в том числе с ростом цен для потребителей практически во всех сферах бизнеса. Несмотря на то, что в 2022 году около 280 франчайзинговых сетей свернули свою деятельность на территории России, общее количество франшиз на территории страны увеличилось на 5%. О том, как развивается российский рынок франшиз, поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: франчайзеры и франчайзи

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 27 апреля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close