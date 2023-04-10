Студия эпиляции в Хабаровске опубликовала фото и данные своей сотрудницы с ВИЧ

В Хабаровске разгорелся скандал вокруг студии лазерной эпиляции. Владельцы франшизы опубликовали в соцсетях фото и персональные данные своей сотрудницы, объявив всем, что девушка ВИЧ-положительная. Об этом пишет «Амур Инфо».



«С 8 апреля деятельность студии по франшизе в городе Хабаровске прекращена. В ходе плановой медицинской проверки у сотрудника (имя) было выявлено заболевание иммунодефицит (ВИЧ-инфекция). Владелец франшизы отказался увольнять мастера по итогам медицинской проверки», — написали в соцсетях студии. Публикуя личные данные и диагноз, владельцы франшизы якобы хотели предостеречь клиентов.

