Студия эпиляции в Хабаровске опубликовала фото и данные своей сотрудницы с ВИЧ

В Хабаровске разгорелся скандал вокруг студии лазерной эпиляции. Владельцы франшизы опубликовали в соцсетях фото и персональные данные своей сотрудницы, объявив всем, что девушка ВИЧ-положительная. Об этом пишет «Амур Инфо».
«С 8 апреля деятельность студии по франшизе в городе Хабаровске прекращена. В ходе плановой медицинской проверки у сотрудника (имя) было выявлено заболевание иммунодефицит (ВИЧ-инфекция). Владелец франшизы отказался увольнять мастера по итогам медицинской проверки», — написали в соцсетях студии. Публикуя личные данные и диагноз, владельцы франшизы якобы хотели предостеречь клиентов.
Своим поступком сеть студий, напротив, вызвала шквал негодования. Теперь общественность ждет реакции правоохранительных органов.
ВИЧ-статус человека — это врачебная тайна. Ее разглашение подпадает под статью 137 УК РФ («Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина»). Статья предусматривает широкий спектр санкций — вплоть до лишения свободы.