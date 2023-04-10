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    17 мая — круглый стол «Инновации в стоматологии: как искусственный интеллект поможет лечить зубы»

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    Сегодня лечение у стоматолога уже далеко ушло от классических представлений о страшном враче с бормашиной в руках и больше напоминает полет в космос. О том, как стоматологи используют новые технологии — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Современные возможности для диагностики — что помогает поставить точный диагноз и спланировать лечение?

    — Как создаются трехмерные модели для протезирования и лечения?

    — Использование искусственного интеллекта и нейросетей в стоматологии

    — Современные материалы для лечения зубов — как долго служат современные пломбы и импланты?

    — Доступность современного оборудования для диагностики и лечения в России.

    — Перспективы применения технологий в стоматологии.

    К участию в круглом столе приглашаются врачи-стоматологи, руководители стоматологических клиник, производители и дистрибьюторы стоматологического оборудования, разработчики программного обеспечения для стоматологии.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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