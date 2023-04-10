17 мая — круглый стол «Инновации в стоматологии: как искусственный интеллект поможет лечить зубы»

Сегодня лечение у стоматолога уже далеко ушло от классических представлений о страшном враче с бормашиной в руках и больше напоминает полет в космос. О том, как стоматологи используют новые технологии — поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Современные возможности для диагностики — что помогает поставить точный диагноз и спланировать лечение?



— Как создаются трехмерные модели для протезирования и лечения?



— Использование искусственного интеллекта и нейросетей в стоматологии



— Современные материалы для лечения зубов — как долго служат современные пломбы и импланты?

