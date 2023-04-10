17 мая — круглый стол «Инновации в стоматологии: как искусственный интеллект поможет лечить зубы»

Сегодня лечение у стоматолога уже далеко ушло от классических представлений о страшном враче с бормашиной в руках и больше напоминает полет в космос. О том, как стоматологи используют новые технологии — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Современные возможности для диагностики — что помогает поставить точный диагноз и спланировать лечение?
— Как создаются трехмерные модели для протезирования и лечения?
— Использование искусственного интеллекта и нейросетей в стоматологии
— Современные материалы для лечения зубов — как долго служат современные пломбы и импланты?
— Доступность современного оборудования для диагностики и лечения в России.
— Перспективы применения технологий в стоматологии.
К участию в круглом столе приглашаются врачи-стоматологи, руководители стоматологических клиник, производители и дистрибьюторы стоматологического оборудования, разработчики программного обеспечения для стоматологии.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru