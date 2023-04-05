Пару блогеров задержали в Казани за пропаганду ЛГБТ. Один из них — студент из Китая, и ему грозит выдворение

По жалобе в полицию жителя Новосибирской области в Казани на двоих блогеров возбудили дело по статье
О задержании блогеров 5 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката. Адель Хайдаршин рассказал, что одного молодого человека уже отпустили из отдела, россиянину грозит штраф до 200 тысяч рублей. Второй блогер — гражданин Китая, поэтому ему грозит депортация на родину. Он остается в отделе, и уже завтра может состояться суд.
По словам адвоката, дело было возбуждено после жалобы жителя Новосибирской области, который приложил ссылки на страницы пары в соцсетях. У них несколько тысяч подписчиков, к примеру, в TikTok — 380 тысяч.
«Никакой экспертизы, конечно же, не проводилось. В протоколе просто указали, что был исследован видеоматериал, в котором содержится информация, которая как-то пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения», — цитирует издание адвоката.