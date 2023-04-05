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    Пару блогеров задержали в Казани за пропаганду ЛГБТ. Один из них — студент из Китая, и ему грозит выдворение

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    8 комментариев

    По жалобе в полицию жителя Новосибирской области в Казани на двоих блогеров возбудили дело по статье 6.21.2 КоАП — распространение среди детей информации об ЛГБТ. Одного отпустили, второго на ночь оставили в отделе.

    О задержании блогеров 5 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката. Адель Хайдаршин рассказал, что одного молодого человека уже отпустили из отдела, россиянину грозит штраф до 200 тысяч рублей. Второй блогер — гражданин Китая, поэтому ему грозит депортация на родину. Он остается в отделе, и уже завтра может состояться суд.

    По словам адвоката, дело было возбуждено после жалобы жителя Новосибирской области, который приложил ссылки на страницы пары в соцсетях. У них несколько тысяч подписчиков, к примеру, в TikTok — 380 тысяч.

    «Никакой экспертизы, конечно же, не проводилось. В протоколе просто указали, что был исследован видеоматериал, в котором содержится информация, которая как-то пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения», — цитирует издание адвоката.

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    Комментарии 8

    Гость05 Апр 2023 в 23:54
    За "Чай вдвоём" тревожно..)
    +1−1
    triton197705 Апр 2023 в 23:21
    380 тысяч это "несколько"?)
    +0−0
    душилидушили05 Апр 2023 в 23:21
    Депортация из этого сумасшедшего дома сейчас - это подарок, а не приговор…
    +3−1
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