Пару блогеров задержали в Казани за пропаганду ЛГБТ. Один из них — студент из Китая, и ему грозит выдворение

По жалобе в полицию жителя Новосибирской области в Казани на двоих блогеров возбудили дело по статье 6.21.2 КоАП — распространение среди детей информации об ЛГБТ. Одного отпустили, второго на ночь оставили в отделе.

О задержании блогеров 5 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката. Адель Хайдаршин рассказал, что одного молодого человека уже отпустили из отдела, россиянину грозит штраф до 200 тысяч рублей. Второй блогер — гражданин Китая, поэтому ему грозит депортация на родину. Он остается в отделе, и уже завтра может состояться суд.