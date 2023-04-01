Повезет в деньгах! 36 русских фамилий, запрограммированных на богатство, — проверьте свою

Замечали, что вам легко достаются деньги? Возможно, всё дело в говорящей фамилии Фото: Дарья Селенская / 74.RU Поделиться Поделиться





Вообще, идея о том, что деньги упадут с неба и надо только хорошенечко подождать, вредна сама по себе. Многие годы шарлатаны всех мастей делали на ней свои миллионы. Плохая новость заключается в том, что, чтобы разбогатеть, придется что-то предпринимать (а лучше много всего разного). А вот степень удачливости и предрасположенности к успеху, по мнению эксперта, у всех разная. Наши коллеги из Wday.ru узнали, кому повезет в деньгах.

Таролог Галина Янко считает, что есть люди, которые чаще других оказываются в нужном месте в нужное время и получают шансы от Вселенной. Благоприятными для привлечения благосостояния считаются фамилии, в названии которых есть драгоценные камни или металлы, например, Алмазов, Золотницкий, Золотарев, Золотилин, Золотков, Позолотин, Яхонтовый, Серебряков, Серебренников. Эксперт объясняет это тем, что во многих мировых культурах считают: золото и серебро обладают очищающей силой. Эти металлы способны избавить от негатива и открыть человеку потоки благополучия, стабильности и достатка.

Галины Янко добавляет, что говорящие фамилии также имеют высокий потенциал к быстрому обогащению и головокружительному карьерному росту. В этом повезло Богачевым, Богачукам, Богачковым, Скоробогатовым, Старобогатовым, и это далеко не полный список. Также на более легкий путь к финансовому благосостоянию, по мнению таролога, могут рассчитывать Рублевы, Рублевские, Монеткины, Сторублевы, Денежковы, Дорогойкины и Дороговцевы. К фамилиям, которые легче других богатеют, таролог относит «удачливые» фамилии. Этим людям повезет не только в бизнесе и карьере, они могут рассчитывать на фортуну и в других сферах жизни. Хорошие новости для Боголюбовых, Благодатновых, Благодатских, Благодарских, Благовестовых, Благославовых и Благославских — вам повезет (и, наверное, уже везет в течение жизни, может быть, вы просто не обращали на это внимание).

Необязательно иметь в фамилии «богатый» корень. Эксперт считает, что аристократические фамилии тоже сулят своим обладателям относительно легкие деньги. По мнению таролога, представители древних родов обладают шестым чувством на выгодные инвестиции. Это, например, относится к Мамонтовым, Меншиковым, Морозовым, Орловым, Романовым, Суворовым, Шереметьевым и Юсуповым.

Какие фамилии дворянские, а какие крестьянские А вы когда-нибудь задумывались, кем были ваши предки? Обычно мы знаем только несколько поколений назад (три — если очень повезет), а дальше — сплошной туман. Мы вспомнили, как вообще появились фамилии, которые впоследствии стали считаться знатными.



Редакция обращает внимание: по фамилии возможно проследить свою родословную, но не всегда это будет точная информация при отсутствии сохранившихся свидетельств об истории конкретно вашей семьи.

Дворянские фамилии По имениям и земельным наделам Дворяне получали земли и имения в награду за службу. Часто по названиям этих территорий и происходили фамилии, которые начинали знатный род. Например, Шуйский, Оболенский, Галицкий, Вяземский, Смоленский, Тверской, Московский, Суздальский, Ростовский.

По прозвищам Были фамилии, которые образовались от прозвища господина. Например, Лыков, Лобов, Чернобородов, Горбатов, Гагарин. Бывало, что представители высших сословий выбирали себе двойную фамилию, сочетая прозвище и название территорий. Например, Чернобородов-Вяземский или Глазатый-Белозерский.



По иностранному происхождению Когда представители одного государства роднились с представителями зарубежных стран, появлялись новые фамилии. Такие союзы всегда происходили лишь в привилегированном обществе. Примеры: Юсуповы, Фонвизины, Ахматовы, Таракановы, Карамзины, Кудиновы.

По имени при крещении Сейчас фамилии Петров, Смирнов, Иванов очень распространены. Интересно, что на Руси они принадлежали боярам и дворянам. Такие фамилии они получали от имени при крещении или же брали имя родоначальника и прибавляли к нему притяжательный суффикс. Примеры: Юрьев, Медведев, Ильин, Гаврилин, Шведов, Романов, Сергеев, Яковлев.



Потомственное дворянство Знатные семьи, конечно, передавали свою фамилию по наследству. К XIX веку в «Родословном сборнике русских дворянских фамилий» было указано 136 наименований. Среди них — Державин, Аксенов, Салтыков, Кутузов, Бестужев, Пожарский, Чернышев, Долгорукий, Демидов, Некрасов, Черкасов, Уваров, Аракчеев, Воронцов. Если вы носитель такой фамилии, то, скорее всего, имеете отношение к аристократии.

Крестьянские фамилии По отчеству До отмены крепостного права у представителей низших сословий не было фамилий, уже не говоря о родословных. Но после ситуация изменилась. Самой распространенной тогда стала ситуация, когда фамилия происходила от отчества. Например, если сын Харитона, то и называли его Харитонов.

По роду деятельности и внешности Еще фамилии давали исходя из внешности, привычек и рода деятельности. Например, с Маловым, Удаловым, Добронравовым, Кузнецовым уже сразу всё понятно.



Но тут всё не так просто, история знает случаи, когда крепостному давали фамилию его помещика. Поэтому неверно думать, что фамилии вроде Волконских, Оболенских, Волынских — верный признак принадлежности к аристократической династии.

По названию бытовых предметов, явлений, животных В те времена стать фамилией могло что угодно. Ветров от слова «ветер», Волков от слова «волк», Боталов от слова «ботало» (колокольчик на шее коровы). Но чаще всего фамилия происходила от рода занятий человека. Привет Гончаровым, Столяровым, Маляровым, Плотниковым, Гусевым, Зайцевым, Озеровым.

10 самых популярных фамилий Раньше всё было просто: сын Василия? Будешь Васильев. И дело с концом. Спорим, если бы сейчас нам довелось снова выбирать себе фамилии, люди не согласились бы на столь примитивный метод. Все бы захотели что-то красивое, благозвучное, необычное и подходящее именно им, а возможно, и на заграничный манер. Помечтали и хватит. Мы посмотрели список самых распространенных фамилий в России.



Куда бы вы ни пошли, вас, скорее всего, где-то будут поджидать Смирновы. Никогда не задумывались, почему их так много? Раньше смирными называли спокойных и послушных детей. А так как большинство крестьян были скромными и тихими людьми, отсюда и большое количество Смирновых (уже, возможно, не таких тихих) в наши дни.



Ивановых тоже всё еще предостаточно. Очевидно, фамилия произошла от имени Иван. Соответственно, дети Ивана звались Ивановы. Васильев — фамилия, произошедшая от имени Василий, которое тоже было очень популярно. Петровы — вам будет несложно догадаться о происхождении своей фамилии. Михайловы и Федоровы, с вами тоже всё просто.

Откуда произошла фамилия Кузнецов, тоже примерно понятно. Важная и нужная работа для мужчин тех времен образовала множество людей с такой фамилией. Кстати, родственная к этой фамилия Ковалев: тот, кто ковал.



Поповы — распространенная русская и болгарская фамилия. Она образована от названия духовного сана поп (священник). Попов, то есть сын попа. Родственные с ней — Дьячков и Пономарев.

Соколовы тоже часто встречаются. Популярность этой фамилии связана с культом птиц и охоты у славян, а также роли птиц в быту. Еще вероятно, что фамилия произошла от названия одного из населенных пунктов: Сокол, Соколы, Соколов, Соколово.

Новиковы до сих пор есть в каждой школе. Одна из самых распространенных фамилий могла быть образована несколькими путями: от слова «новик» — молодой дворянин-новичок, также новиком называли молодой месяц.

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