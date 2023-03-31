Пять уникальных предметов из музея истории Обуховского завода

Как выглядел кабинет топ-менеджера XIX века, зачем директор завода спал на столе, можно ли нарисовать сверхточную карту, если под рукой нет компьютера. Ответы на эти вопросы вы найдете в музее истории Обуховского завода.



В мае 2023 года одному из крупнейших предприятий Петербурга исполняется 160 лет, сегодня оно входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Его история — больше чем успехи одного завода. Судьба Обуховского тесно связана с событиями, происходившими в России. Промышленная революция девятнадцатого столетия, первые советские авиадвигатели, прорывные разработки дня сегодняшнего — все это нашло отражение в коллекции его музея.