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    Пять уникальных предметов из музея истории Обуховского завода

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    Пушка пролежала на дне Финского залива 100 лет
    Пушка пролежала на дне Финского залива 100 летФото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»
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    Как выглядел кабинет топ-менеджера XIX века, зачем директор завода спал на столе, можно ли нарисовать сверхточную карту, если под рукой нет компьютера. Ответы на эти вопросы вы найдете в музее истории Обуховского завода.

    В мае 2023 года одному из крупнейших предприятий Петербурга исполняется 160 лет, сегодня оно входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Его история — больше чем успехи одного завода. Судьба Обуховского тесно связана с событиями, происходившими в России. Промышленная революция девятнадцатого столетия, первые советские авиадвигатели, прорывные разработки дня сегодняшнего — все это нашло отражение в коллекции его музея.

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    Экспозиция будет интересна всем, кто интересуется развитием технологий, историей Петербурга и Невского района. При этом посетить музей советуем с экскурсией — сотрудники умеют рассказать о сложном просто. Только обратите внимание: нужно предварительно записаться.

    Пока вы планируете визит в музей, мы покажем вам 5 уникальных предметов из его собрания.

    АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru

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    Пушка пролежала на дне Финского залива 100 лет
    Пушка пролежала на дне Финского залива 100 летФото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»

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