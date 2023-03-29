Женщина на «Мазде», сбившая пешехода на тротуаре у «Звенигородской», не рассчитала скорость

Женщину-пешехода, которую минувшим вечером сбил вылетевший на тротуар автомобиль на Звенигородской улице, отпустили домой после оказания медицинской помощи. Она находится в удовлетворительном состоянии. Об этом «Фонтанке» 29 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



По предварительной информации, женщина 1992 года рождения, которая была за рулем «Мазды», не рассчитала скоростной режим и оказалась на тротуаре. «Фонтанка» показывала, как автомобиль не вписался в поворот на углу Загородного и Звенигородской возле одноименной станции метро. После того, как под колесами оказалась 52-летняя прохожая, машина врезалась в дом.