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    Женщина на «Мазде», сбившая пешехода на тротуаре у «Звенигородской», не рассчитала скорость

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    Женщину-пешехода, которую минувшим вечером сбил вылетевший на тротуар автомобиль на Звенигородской улице, отпустили домой после оказания медицинской помощи. Она находится в удовлетворительном состоянии. Об этом «Фонтанке» 29 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По предварительной информации, женщина 1992 года рождения, которая была за рулем «Мазды», не рассчитала скоростной режим и оказалась на тротуаре. «Фонтанка» показывала, как автомобиль не вписался в поворот на углу Загородного и Звенигородской возле одноименной станции метро. После того, как под колесами оказалась 52-летняя прохожая, машина врезалась в дом.

    По факту ДТП проводится проверка.

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