Хватит драить! 5 вещей в доме, которые вы постоянно моете, но от этого им (и вам) только хуже

Для некоторых постоянная уборка — это способ успокоиться Дарья Селенская / 74.RU Поделиться Поделиться





Хорошо людям, которые к уборке и чистоте, соответственно, совершенно равнодушны. Они даже не поймут сейчас, о чём речь и как кто-то всерьез обсуждает ежемесячную стирку штор. Остались только мы, кого хлебом не корми — дай что-нибудь помыть (и те, кто вынужден по долгу перед родными). Наши коллеги из MarieClaire узнали, где не нужно так уж сильно усердствовать.

Чугунная сковородка Она хороша всем, совершенно безопасная и идеальная с точки зрения безвредности для здоровья. Единственная сложность — за чугунной сковородой нужно правильно ухаживать. А еще она насыщает пищу небольшим количеством железа, поэтому после приготовления еду нужно переложить в другую емкость, чтобы ваш плов не получил металлический привкус. Помните, что посуду из чугуна нельзя мыть металлическими губками и щетками. В уходе за чугунными сковородами используются только мягкие моющие средства, не содержащие абразивов. Кипятить утятницы, сковороды и кастрюли с добавлением ароматизированного жидкого мыла не рекомендуется, так как поры чугуна впитывают в себя посторонние запахи.

А вот прокаливание сковороды помогает создать на ней антипригарную защитную пленку. Помимо этого прокаливание избавляет кухонную утварь от неприятного запаха, предохраняет от появления ржавчины. Кстати, недавно мы писали, как понять, что ваша кухонная утварь выделяет ядовитые частицы, а вы их едите: тут — короткий ликбез. Плита Аналогично чугунной посуде, плита также не нуждается в ежедневном мытье. Даже если вы постоянно используете плиту при готовке, еда не соприкасается с ней напрямую. А значит, нет никакой необходимости протирать ее, едва вы убрали с нее кастрюли и сковородки. Исключением может быть только ситуация, когда на плите образовались серьезные загрязнения из-за неаккуратности при готовке. Это, кстати, применимо и в отношении духовки.

Шторы Некоторые хозяйки считают, что шторы нужно регулярно стирать, потому что на них оседает пыль и другие загрязнения. Однако это вовсе не обязательно. Эксперты придерживаются мнения, что локальные пятна со штор можно вывести и без стирки. А серьезную чистку домашнего текстиля стоит проводить не чаще, чем раз в год.

Тем более что если уж постирал шторы, то их придется погладить. Проще всего гладить льняные занавески без дополнительных деталей. Они утюжатся слегка влажными при максимально допустимом режиме.

Другие ткани требуют более бережного обращения. Вот небольшая памятка от редакции. Вискоза и полиэстер — идеальные материалы для украшения окна. Они легко отстирываются от загрязнений. Гладить их следует осторожно, поставьте температуру не более 150 °C. Тонкие шторки из органзы не гладят. Их развешивают влажными, не отжимая и не скручивая. Если всё же образовались заломы, то пройдитесь по ним утюгом, включенным на самую низкую температуру, через кальку или несколько слоев марли. Тафту и шелк гладят только с изнаночной стороны без отпаривания. Чтобы сохранить рельеф вышивки на шторе, прежде чем гладить, смочите водой, потом обрабатывайте с изнанки. Бархат — красивый, но весьма капризный в уходе материал. Полностью высушите полотно, потом аккуратно, не нажимая, проводите утюгом без отпаривания. Двустороннюю плотную портьеру утюжат, исходя из особенностей тканей каждой стороны.

Деревянная мебель Плохая новость в том, что на мебели тоже скапливается пыль. Но если вы отличная хозяйка и протираете каждую соринку чистящим средством — можно сделать только хуже. Дело в том, что некоторые спреи для мебели разрушают защитный слой (он обычно нанесен на деревянную мебель при производстве), и она быстрее загрязняется, а значит вы потратите еще больше усилий в будущем. Зубная щетка Если вы маниакальная чистюля, то наверняка знаете: для щеток тоже существуют специальные чистящие средства. Да-да, до чего дошел прогресс. Но стоматологи против такого подхода.

Чтобы зубная щетка оставалась пригодна для использования, ее лучше хранить вертикально, в открытой емкости, подальше от унитаза, а после использования просто ополоснуть водой. И конечно, менять так часто, как рекомендует ваш стоматолог. Положите животное обратно на диван! Кстати, прекрасные хозяйки вместе со шторами и сковородками часто решают помыть и кота. Но котам и кошкам не нужна ваша помощь, ведь они отлично умеют мыться самостоятельно. Дайте своему пушистому другу немного свободы и личного пространства. Продукты, которые вы зря моете перед едой Красное мясо Все бактерии с красного мяса вы всё равно не смоете, сколько его ни намывай. Элементарно из-за того, что некоторые бактерии находятся глубоко в мышечных волокнах. Зато с этим вопросом прекрасно справляется термическая обработка. Поэтому блюда из мяса советуют готовить так, чтобы температура внутри продукта была не ниже 55 градусов. А варить — и вовсе дважды. На всякий случай.



— Коровы в пищу получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Всё это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях, — объясняет диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Чтобы убрать эту химическую нагрузку, ненужные стимуляторы и гормональный фон, первый бульон сливается.

Но не нужно варить первый бульон часами. Достаточно всего лишь довести воду до кипения. Так из мяса не успеют выйти вкусовые качества, зато уйдет вся химия, которой было напичкано животное. Закладывать мясо желательно без косточки, чтобы снизить уровень холестерина.

Не забудьте снимать пенку на втором бульоне, ведь в нее уходит коагулированный белок. Во-первых, это эстетически непривлекательно, во-вторых, коагулированный белок не несет энергетической ценности, не усваивается и идет балластом.



— На самом деле как только вы забрали его от мясника упакованным в пластик или бумагу и распаковали дома, всё, что вам нужно сделать, — это бережно удалить остатки влаги с его поверхности с помощью бумажных полотенец, перед тем как отправлять его на сковороду. А затем выбросьте эти полотенца и хорошенько вымойте руки — не меньше 10 секунд под горячей водой с мылом, — подытоживает бренд-шеф Иван Ануфриев.



Рыба и морепродукты В случае с рыбой и морепродуктами действуют те же правила, что и с мясом: достаточная термическая обработка избавит их от всех возможных бактерий. Можно ополоснуть ее холодной водой и отправить на бумажное полотенце, чтобы избавить от лишней влаги.

Промывать рекомендуют разве что моллюсков. Потому что в них часто встречаются песок и осколки раковин.

Мясо птицы — Представьте все эти микроскопические бактерии, которые расположились на куске мяса. Вместе с молекулами воды они отправляются прямиком к вам в рот или ноздри, оседают повсюду вокруг раковины и даже на вашей одежде, — говорит Иван Ануфриев. — Каждая бактерия, поселяющаяся на мясе, едва оно выходит из упаковки, погибнет в ходе тепловой обработки. К сожалению, нельзя сказать то же самое о бактериях, облюбовавших раковину, посуду, утварь и доску для разделки мяса, — всё это придется мыть горячей водой с мылом, затем высушивать и протирать бумажными полотенцами перед следующим контактом с мясом.



Кроме того, струя воды нарушает молекулярный состав, образующийся на поверхности мяса, из-за чего затрудняется реакция Майяра. Она начинается примерно на 110 градусах, а вода начинает испаряться при 100 градусах. Таким образом мясо элементарно не прогреется так, чтобы реакция Майяра началась вовремя. Как результат — вы получите совсем не то блюдо, что хотели приготовить.

Зелень для салатов Если на упаковке с зеленью написано «готово к употреблению», помните, что такой продукт достаточно чистый, дополнительно мыть его не нужно. Некоторые производители свежих салатных смесей и без того проводят тройную промывку листьев, чтобы убрать загрязнения. Разве что для успокоения собственной совести можно слегка сполоснуть проточной водой перед употреблением.

А вот если вы собрали зелень с собственной грядки, мытье ей не помешает. Чтобы смыть любые остатки грязи.