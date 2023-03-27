В Петербурге запускают программу по переподготовке рабочих для промышленности. Она рассчитана на тысячи людей в год

Правительство Петербурга запускает программу, по которой желающие смогут пройти переподготовку и устроиться на работу на петербургские заводы. Одной из входных дверей станет QR-код на баннерах, которые расклеят на улицах. О планах Смольного «Фонтанке» рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. По его словам, суть программы «Петербург заводской» состоит в том, чтобы направить желающих работать в промышленности на курсы обучения. Для этого, в частности, по городу разместят QR-коды, которые будут перенаправлять человека на перечень заводов, находящихся в поисках сотрудников. Агрегатором учебных программ станет Центр опережающей профессиональной подготовки.

«ЦОПП... привлекает либо колледжи, либо образовательные центры самих предприятий, обладающих образовательными лицензиями. Сейчас их в городе около 15. Центры открыты на таких предприятиях, как Силовые машины, ОДК-Климов, Кировский завод, Балтийский завод и другие. Бизнес получает возможность за бюджетный счет подготовить для себя работников. И я всем говорю — пользуйтесь этим, вы всегда сами для себя лучше научите, и конверсия будет выше», — рассказал Кирилл Соловейчик.



Как уточнил чиновник, ежегодная потребность промышленных предприятий, которые предоставляют свои данные Смольному, составляет 10–11 тысяч человек, что при экстраполяции на весь город дает цифру около 15 тысяч. Часть этой потребности удовлетворяется за счет выпуска из колледжей, но это меньшая часть. Два других источника рабочей силы — переподготовка и приток трудовых мигрантов.



Подробнее о планах Смольного по увеличению выпуска из колледжей и о программе переподготовки кадров читайте в интервью Кирилла Соловейчика «Фонтанке».

