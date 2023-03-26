Детка вне закона: пять имен, которые запрещено давать новорожденным, за них родители могут попасть под суд

Ох, уж эти молодые родители, оригинальность порой заводит их не туда, куда нужно Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться





Тренд назвать ребенка так, чтобы знакомые по 10 раз переспрашивали, шагает по планете и не планирует сбавлять обороты. Люди становятся свободнее (где как, конечно), а мир более открытым и доступным. Неудивительно, что креативные имена сейчас можно встретить сплошь и рядом. Но у всего есть предел. В разных странах мира под этими именами вам откажут в регистрации ребенка, а еще могут подать на маму и папу в суд. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на этот список.

Адольф-Гитлер (Германия и, пожалуй, все страны мира) Здесь, кажется, всё очевидно. Понятно, с какой исторической персоной ассоциируется это имя. Именно через дефис, ведь имя может быть двойным. Если родители решатся так назвать ребенка и придут регистрировать его, им не только откажут, но и, возможно, подадут заявление на семью в суд. Если говорить об одинарном имени, так ребенка назвать можно, но эти случаи довольно редки. Табу с Адольфа всё еще не снято. По статистике, на 20–30 тысяч родившихся в Германии малышей получает такое имя от силы один ребенок, да и то, как правило, в качестве второго имени, а не основного.



Анус (Дания) На самом деле, в датском языке это обычное имя. Но власти поняли, что на других языках оно может иметь своеобразный смысл. В этой стране назвать ребенка в принципе непросто — есть список из 7000 рекомендованных имен. Если имени, которым вы хотите назвать ребенка, нет в этом листе, то нужно утвердить желаемый вариант в двух инстанциях. Змея или Медведь (Малайзия) Образами животных нельзя называть ребенка не только в Малайзии, но и во многих азиатских и арабских странах. Ведь идентификация с животным миром там считается негативной.

А вот в нашей стране это абсолютно нормально, законно и даже популярно. Возьмем хотя бы имя Михаил. Наверняка у каждого из нас найдется по одному знакомому Михаилу, который прекрасно себя чувствует.

Нутелла (Франция) Записывать детей названиями брендов во многих странах запрещено, особенно если это как-то связано с местом, где зарегистрирована компания. Догадались, что в Швеции нельзя называть ребенка Икея. А во Франции работников соответствующей службы обязывают сообщать о запрещенных именах в суд, тем более если они нарушают авторские права брендов.

Иуда (Швейцария) Думаем, здесь тоже всё предельно ясно. Кстати, если вы вдруг захотите назвать ребенка, например, Иисусом в России — этот номер у вас тоже не пройдет. В Греции несколько лет назад родители пытались называть своего ребенка Иисусом, и из-за этого им пришлось долго судиться. Органы регистрации категорически не хотели давать согласие на такое имя. Имена, которые пугают родителей Мы решили разобраться, почему у некоторых женских и мужских имен не очень хорошая слава и оправданы ли эти опасения. Оказалось, у большинства имен есть удивительная история, и их значение, порой даже очень пугающее, поддается объяснению.

Варвара В последние несколько лет этим именем всё чаще стали называть новорожденных девочек. По статистике за 2015 год, к примеру, Варвара вошла в рейтинг самых популярных имен России и заняла 11 строчку.

Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка», пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбарос» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — Варвара. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби, это та же русская Варя.



При этом, по индоевропейской версии, которая тоже имеет место быть, корень «вар» означает «защита». А поскольку в имени «вар» повторяется дважды, то Варвара — это «двойная защита». С таким раскладом можете быть спокойны за маленькую Варю.



Клавдия Значение «хромать» у имени Клавдия появилось из-за латинского корня Claudius, имеющего такой перевод. Также в мифологии есть греческий бог по имени Клаудиус. Он был хромой на одну ногу, но очень хороший — выковывал оружие для других богов и героев.

Впрочем, в значение имени лучше не углубляться. Да, оно есть, но ничего общего с девочками, девушками и женщинами Клавдиями не имеет. Лучше всего иметь в виду тот факт, что в посланиях апостола Павла упоминается римская святая с этим именем. А еще очень красиво звучит европейский вариант имени — Клаудия.



Артур Имя Артур известно во всем мире. Но особенно популярным оно стало с возникновением британского эпоса о короле Артуре. Да и мы часто, слыша это имя, тут же вспоминаем сказки и фильмы об этом герое.

Версий о происхождении имени множество. Причем у каждого народа своя. По самой известной, кельтской Артур, или Arthur, имеет перевод «медведь». Похожее значение и у греков: они называют звезду Арктур — «страж медведицы». А вот с латинского языка Артур — это «сила» или «мощь». В любом случае сочетание букв этого имени очень яркое и сильное. Так что придавать большое внимание происхождению точно не стоит.

Лолита Вокруг имени Лолита ходят легенды. Одни считают, что Лолита — это испанская версия имени Долорес. А «долор» (dolor) по-испански — это «скорбь» или «печаль». Другие уверяют, что имя имеет римский корень Lollii, означающий «сорная трава» или «полевая трава». Какая версия верна, неизвестно. Но в любом случае в описании характера представительниц этого имени ни слова не упоминается про печаль или спор. Напротив, Лолы обычно общительны, веселы и удачливы.



Тарас У Тараса тоже, как и у большинства имен, имеется несколько значений. Но самое распространенное — греческое, которое означает «мятежник», «бунтовщик», «беспокойный». Возможно, что это связано и с тем, что имя Тарас (по-гречески — Тарасиос) трансформировалось от имени сына древнегреческого морского бога Посейдона и одной из его нимф — Тарента, который властвовал над ураганами и штормами.



Также есть версия, что Тарас — это латинское имя, и произошло оно от латинского слова taurus («бык»), которым названо созвездие Тельца. Но самый интересный вариант происхождения имени, пожалуй, арабский, который означает «восходящая утренняя звезда». В общем, как видите, не у всех имя Тарас ассоциируется с мятежом и беспокойством.