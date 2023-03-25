«Трясёт от грохота». В Петербурге обвалилась часть фасада жилого дома

В Выборгском районе Петербурга жители одного из домов боятся выходить на улицу. В субботу днём там прозвучала дробь из мелких и не очень обломков фасада. Об этом 25 марта рассказал читатель «Фонтанки» Александр.

«Это произошло у выхода из магазина на проспекте Энгельса, 43, где работает моя мама. Её до сих пор трясёт от грохота, боится выходить», — отметил мужчина.

Сама женщина рассказала, что похожее случалось и год назад. Тогда она увидела, как с кровли упала половина кирпича.

«Были разговоры по поводу козырька, но мне начальство наше объяснило, что сделать его нельзя, так как это историческое здание», — добавила Елена. Отметим, в списке КГИОП здание памятником не числится.

В аварийной службе ГУПРЭП «Прогресс» сообщили, что сейчас на месте происшествия выставили ограждения. Дальнейшие действия будут возможны лишь в начале рабочей недели.

«В аварийной бригаде только сантехники и электрик, они не имеют права лазить туда. В понедельник РСО получит заявку. Они пройдут и установят, сколько ещё надо сбить и какие ремонтные работы должны быть произведены», — объяснили в управляющей компании.

По указанному адресу в Петербурге находится дом, построенный в 1951 году. Капитальный ремонт его фасадов запланирован в период с 2024 по 2026 год.