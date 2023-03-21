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    Минюст РФ включил Transparency International* в перечень нежелательных организаций

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    Министерство юстиции РФ включило организацию Transparency International* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной. Об этом 21 марта сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что организацию включили в список на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 3 марта.

    Напомним, о том, что деятельность антикоррупционной организации Transparency International* признана нежелательной на территории России, 6 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Там пояснили, что соответствующее решение приняли «по результатам поступивших материалов».

    В Генпрокуратуре отметили, что деятельность Transparency International* выходит за рамки объявленных организацией целей и задач. Кроме того, в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что штаб-квартира организации находится в Берлине, а руководят ею граждане иностранных государств.

    Формально выступая организацией, которая борется с коррупцией во всём мире, Transparency International* вмешивается во внутренние дела России, а это представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, подчеркнули в Генпрокуратуре.

    *Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

    Согласно законодательству, организации, включённые в перечень нежелательных, не могут иметь свои структурные подразделения на территории РФ, им запрещено распространять информацию, в том числе в Интернете, а гражданам РФ нельзя принимать участие в их деятельности, иначе будет грозить сначала административная, а потом и уголовная ответственность (последняя наступает в том числе за сбор или предоставление средств для обеспечения работы таких организаций).

    Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру.

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