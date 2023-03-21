Минюст РФ включил Transparency International* в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ включило организацию Transparency International* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной. Об этом 21 марта сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что организацию включили в список на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 3 марта.



Напомним, о том, что деятельность антикоррупционной организации Transparency International* признана нежелательной на территории России, 6 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Там пояснили, что соответствующее решение приняли «по результатам поступивших материалов».

