Минюст РФ включил Transparency International* в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ включило организацию Transparency International* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной. Об этом 21 марта сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что организацию включили в список на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 3 марта.
Напомним, о том, что деятельность антикоррупционной организации Transparency International* признана нежелательной на территории России, 6 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Там пояснили, что соответствующее решение приняли «по результатам поступивших материалов».
В Генпрокуратуре отметили, что деятельность Transparency International* выходит за рамки объявленных организацией целей и задач. Кроме того, в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что штаб-квартира организации находится в Берлине, а руководят ею граждане иностранных государств.
Формально выступая организацией, которая борется с коррупцией во всём мире, Transparency International* вмешивается во внутренние дела России, а это представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, подчеркнули в Генпрокуратуре.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.