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    18 апреля — круглый стол «Неласковое солнце: как предотвратить рак кожи»

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    В повседневной жизни о бледной коже часто говорят как о чем-то нездоровом, зато загар воспринимается как что-то привлекательное. Но врачи не согласны с такой позицией — ультрафиолет не только влияет на старение кожи, но и приводит к онкологическим заболеваниям кожи. Основных видов рака кожи три, а самый опасный из них — меланома, которая хоть и составляет всего 6% от всех онкозаболеваний кожи, но при этом убивает до 80% пациентов. И за последние 20 лет заболеваемость меланомой возросла на целых 300%. О том, что является факторами риска и как лечат рак кожи сегодня, — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Каким бывает рак кожи и какие его виды наиболее опасны?

    — Факторы риска и причины, приводящие к раку кожи? Солнце, солярии, родинки и другие триггерные точки.

    — Профилактические осмотры и диагностика — как часто проходить и что должно насторожить?

    — Современные методы лечения рака кожи — каких результатов удается добиться? Каковы перспективы вакцины для лечения меланомы?

    — Методы защиты — поможет ли крем с SPF и нужна ли специальная одежда?

    К участию приглашаются представители медицинских клиник — онкологи и дерматологи.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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