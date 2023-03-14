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    Сдала техника. В Петербурге осудили мужчину, который 14 лет назад убил знакомого на детской площадке

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    В Петербурге огласили приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве 14-летней давности. Обнаружить преступника спустя столько лет помогла система распознавания лиц.

    Фигуранту — Станиславу Воронцову — назначили 6,5 года колонии строгого режима, сообщает 14 марта пресс-служба городской прокуратуры. Суд установил, что в июне 2007-го Воронцов, будучи пьяным, ударил знакомого ножом в грудь на детской площадке на улице Черкасова, 12. У пострадавшего оказались повреждены легкое и сердце, он умер на месте.

    Как писала «Фонтанка», фигуранта обнаружили только в феврале прошлого года благодаря системе распознавания лиц, которая «засекла» его у дома 2 по улице Воскова.

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