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    Бастрыкин требует доложить о расследовании дела бывшего сотрудника петербургской школы, у которого на компьютере нашли детское порно

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    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника 604-й школы Георгия Толоконникова. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ведомства.

    «В социальной сети сообщается, что в одной из школ города Санкт-Петербурга преподаватель совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. По словам автора публикации, мужчина был трудоустроен без необходимого образования и стажа. Возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в релизе.

    И. о. руководителя городского ГСУ СК Олег Бобков должен представить доклад о проведенных следственных действиях и об окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

    «Фонтанка» писала, что 10 марта суд продлил Толоконникову арест на два месяца. Обвинение предъявлено по трем статьям.

    Толоконников был задержан в январе после того, как на школьном компьютере нашли взрослые фото с детьми. Учебную машину, как и класс, с ним делила педагог-организатор Дарья Белик. Она и написала заявление.

    О том, как дружба коллег закончилась делом о педофилии, читайте на «Фонтанке».

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