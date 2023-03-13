Бастрыкин требует доложить о расследовании дела бывшего сотрудника петербургской школы, у которого на компьютере нашли детское порно

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника
«В социальной сети сообщается, что в одной из школ города Санкт-Петербурга преподаватель совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. По словам автора публикации, мужчина был трудоустроен без необходимого образования и стажа. Возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в релизе.
И. о. руководителя городского ГСУ СК Олег Бобков должен представить доклад о проведенных следственных действиях и об окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.
«Фонтанка» писала, что 10 марта суд продлил Толоконникову арест на два месяца. Обвинение предъявлено по трем статьям.