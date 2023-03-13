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    4 апреля — круглый стол «Комплексное освоение — простор для деятельности или повышение обязательства?»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие проекты КОТ сейчас реализуются? Стадия реализации и масштабы застройки?
    • Плюсы и минусы проектов КОТ в текущих условиях с точки зрения скорости строительства, получения проектного финансирования и продаж.
    • Синхронизация жилищного строительства и создания инфраструктуры. Участие в этом города/области.
    • Как живут люди в проектах КОТ, которые продолжают строиться? Мешает ли стройка жизни и что делает девелопер, чтобы уменьшить это воздействие?
    • КОТ 10 лет назад и сейчас — в чем отличие? Чему девелоперы учатся на своих и чужих ошибках?
    • Перспективы комплексного освоения территорий: где появятся новые кварталы

    В широком смысле комплексное освоение территорий — это масштабная застройка на большой площади, когда один или несколько застройщиков создают с нуля новый микрорайон, а иногда — и целый населенный пункт. О том, на какой стадии сейчас находятся такие проекты, где стройка практически завершена, а где — только начинается, обсудим на круглом столе.

    К участию приглашаются строительные компании и эксперты в области КОТ. По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 4 апреля 2023 года

    По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

    План мероприятий

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