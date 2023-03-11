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    В Германии задержали захватившего заложников в аптеке

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    Почти пять часов продолжалась операция по освобождению заложников в аптеке в Карлсруэ на юге Германии 10 марта.

    Как сообщает местная полиция, в 21:10 (23:10 по московскому времени) в аптеку зашёл спецназ. Подозреваемый задержан, захваченные им люди не пострадали. SWR со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, освобождено не менее семи человек.

    По информации издания, о захвате заложников в экстренные службы начали сообщать около половины пятого вечера по местному времени. Stuttgarter Zeitung сообщал, что преступник, предположительно, был вооружён огнестрельным оружием и требовал семизначную сумму в евро.

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