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    6 апреля — круглый стол «Какие коммерческие помещения нужны в новостройках»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашают обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какая доля помещений отдается на первых этажах новостроек под стрит-ритейл? От чего это зависит? Когда выбор делается в пользу того, чтобы на первом этаже были квартиры?
    • Есть ли смысл строить отдельно стоящие здания для коммерции: торговые или офисные центры?
    • Продавать или сдавать в аренду: какую политику выбирают девелоперы? Нужна ли отдельная управляющая компания под коммерческие помещения на объекте?
    • Спрос на покупку и аренду коммерческих помещений: какие объекты наиболее востребованы?
    • Инвестиции в коммерческие помещения — какой порог входа на рынок? Какова окупаемость? Как выбрать ликвидный объект?
    • Можно ли заранее спланировать размещение коммерческих помещений в новостройках? Какой набор считается минимальным и достаточным? Как избежать засилия алкомаркетов или одинаковых булочных и при этом не нарушить рыночных принципов конкуренции?
    • Какие компании сегодня наиболее активно арендуют помещения в стрит-ретейле? Какие направления: магазины у дома, кафе, аптеки, салоны красоты — готовы развивать свой бизнес в новых районах?
    • Как быстро после передачи ключей новоселам в новых районах открываются магазины и предприятия различных услуг?

    В отличие от торговых центров, растерявших арендаторов после ухода части иностранных брендов, стрит-ритейл по-прежнему остается востребованным у арендаторов. Особенно это актуально для новых кварталов и районов, где вся инфраструктура создается с нуля. От чего зависит, заполонят ли все первые этажи алкомаркеты или в новых кварталах будут и булочные, и магазины, и салоны красоты — обсудим на круглом столе «Фонтанки».

    К участию приглашаются: застройщики, управляющие компании, владельцы коммерческих помещений, торговые сети, сети общепита, аптечные сети, салоны красоты.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 6 апреля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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