Ночью в Петербурге разведут два моста

В Петербурге 9 марта стартуют технологические разводки мостов в преддверии начала навигации. Вместе работами на Биржевом мосту в ночь на 10 марта в городе разведут две переправы.



С 2:20 до 5:10 запланирована технологическая разводка моста Александра Невского, напоминают в пресс-службе Александра Невского. С 1:00 до 5:45 в рамках очередного этапа капремонта разведут Биржевой мост — там будут проводить работы на разводном механизме. В это же время его разведут и ночью с 10 на 11 марта.

Разводить и наводить мосты будут в указанные промежутки, но это не обязательно займет все указанное время, добавляют в учреждении.