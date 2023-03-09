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    Ночью в Петербурге разведут два моста

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    В Петербурге 9 марта стартуют технологические разводки мостов в преддверии начала навигации. Вместе работами на Биржевом мосту в ночь на 10 марта в городе разведут две переправы.

    С 2:20 до 5:10 запланирована технологическая разводка моста Александра Невского, напоминают в пресс-службе Александра Невского. С 1:00 до 5:45 в рамках очередного этапа капремонта разведут Биржевой мост — там будут проводить работы на разводном механизме. В это же время его разведут и ночью с 10 на 11 марта.

    Разводить и наводить мосты будут в указанные промежутки, но это не обязательно займет все указанное время, добавляют в учреждении.

    «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге выполнят около 60 тренировочных разводок мостов. График технологических разводок «Мостотрест» будет публиковать еженедельно.

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    ПетербургРазводка моста
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