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    Генпрокуратура признала Transparency International* нежелательной в России

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    Деятельность антикоррупционной организации Transparency International* признана нежелательной на территории России. Об этом решении 6 марта сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

    Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Как отмечают в ГП, деятельность Transparency International «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». Там также сказано, что ее штаб-квартира находится в Берлине, а руководство осуществляют «граждане зарубежных стран».

    «Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

    В конце января нежелательной признали деятельность издания «Медуза»**. Мы подробно рассказывали, чем это грозит ей и ее читателям.

    *Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

    **Издание «Медуза» признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

    Информация направлена в Минюст, которому предстоит внести изменения в свой перечень «нежелательных» организаций.

    Согласно законодательству, такие организации не могут иметь свои структурные подразделения на территории РФ, им запрещено распространять информацию, в том числе в Интернете, а гражданам РФ нельзя принимать участие в их деятельности, иначе будет грозить сначала административная, а потом и уголовная ответственность (последняя наступает в том числе за сбор или предоставление средств для обеспечения работы таких организаций).

    Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру.

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