Генпрокуратура признала Transparency International* нежелательной в России

Деятельность антикоррупционной организации Transparency International* признана нежелательной на территории России. Об этом решении 6 марта сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Как отмечают в ГП, деятельность Transparency International «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». Там также сказано, что ее штаб-квартира находится в Берлине, а руководство осуществляют «граждане зарубежных стран».
«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.
В конце января нежелательной признали деятельность издания «Медуза»**. Мы подробно рассказывали, чем это грозит ей и ее читателям.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
**Издание «Медуза» признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.