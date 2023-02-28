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    14 марта — круглый стол «Новости предпринимательства и промышленности в Санкт-Петербурге»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе.

    Список вопросов к обсуждению:

    • Динамика развития промышленности в Санкт-Петербурге. Какие отрасли получили развитие? Как идет процесс импортозамещения? Итоги работы в 2022 году. Динамика 2023. Какие меры поддержки существуют и насколько оказались эффективными?.С какими проблемами пришлось столкнуться предприятиям и как они были решены?
    • Самочувствие малого и среднего бизнеса. Как прошел 2022 год? Тренды 2023 года. Статистика открытия — закрытия предприятий МСБ. Меры господдержки и их эффективность.
    • Корпоративный портфель банков. Итоги 2022 года. Насколько активно идет оборот у предприятий? Какие отрасли на взгляд банкиров сейчас растут? Что банки предлагают предприятиям и бизнесу? Какие программы сейчас востребованы?
    • Лизинговое плечо поддержки промышленности и бизнесу. Насколько лизинг был востребован в 2022 году? Какие направления? Каким отраслям удалось помочь? Вклад лизинговых компаний в импортозамещение. Итоги 2022 года и оценка ситуации на рынке в текущем году.
    • Работа Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в 2022 году и начале 2023-го. Какие отрасли удалось поддержать? Какие новые меры программы появились в последнее время? Что наиболее востребовано сейчас? Условия предоставления займов. Изменились ли требования к заемщикам?
    • Осторожные прогнозы развития в 2023-м году.

    К участию приглашаются представители банков, лизинговых компаний, Фондов Поддержки, промышленности, бизнеса и власти.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 14 марта 2023

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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