17 марта — круглый стол «ВЭД в условиях новой реальности»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с ББР Банком и Ассоциацией экспортеров и импортеров приглашают Вас принять участие в конференции:
Список вопросов к обсуждению:
- Влияние политической конъюнктуры на внешнеэкономическую деятельность: основные изменения, риски и возможности в новых условиях.
- Экспорт и импорт в новых условиях. Переориентация на Восток.
- Особенности валютного контроля и регулирования в условиях экономических ограничений.
- Осуществление перевода средств за границу для физических и юридических лиц. Формы международных финансовых расчетов. Переход на национальные валюты.
- Решения ББР Банка в поддержку компаний-участников ВЭД.
- Разбор кейсов участников конференции и ответы на вопросы.
Внешнеэкономическая деятельность российских компаний в 2022 году значительно осложнилась, но не прекратилась. У предпринимателей возникает много вопросов о том, как работать на международных рынках в новых условиях, в том числе, как производить финансовые расчеты с контрагентами, как изменился валютный контроль и есть ли возможность упростить процессы. Об этом пойдет речь на конференции «Фонтанки» о ВЭД в условиях новой реальности.
К участию приглашаются компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, международными перевозками, промышленным производством, а также представители всех видов бизнеса, заинтересованных в информации о внешнеэкономической деятельности в новой реальности.
Зарегистрироваться можно по форме
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Конференция пройдет 17 марта в 12:00 по адресу: наб. реки Фонтанки, 59 БЦ «Лениздат», конференц-зал, офис 223(2 этаж)
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru