    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    753мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.94eur80.4

    17 марта — круглый стол «ВЭД в условиях новой реальности»

    1472

    Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с ББР Банком и Ассоциацией экспортеров и импортеров приглашают Вас принять участие в конференции:

    Список вопросов к обсуждению:

    • Влияние политической конъюнктуры на внешнеэкономическую деятельность: основные изменения, риски и возможности в новых условиях.
    • Экспорт и импорт в новых условиях. Переориентация на Восток.
    • Особенности валютного контроля и регулирования в условиях экономических ограничений.
    • Осуществление перевода средств за границу для физических и юридических лиц. Формы международных финансовых расчетов. Переход на национальные валюты.
    • Решения ББР Банка в поддержку компаний-участников ВЭД.
    • Разбор кейсов участников конференции и ответы на вопросы.

    Внешнеэкономическая деятельность российских компаний в 2022 году значительно осложнилась, но не прекратилась. У предпринимателей возникает много вопросов о том, как работать на международных рынках в новых условиях, в том числе, как производить финансовые расчеты с контрагентами, как изменился валютный контроль и есть ли возможность упростить процессы. Об этом пойдет речь на конференции «Фонтанки» о ВЭД в условиях новой реальности.

    К участию приглашаются компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, международными перевозками, промышленным производством, а также представители всех видов бизнеса, заинтересованных в информации о внешнеэкономической деятельности в новой реальности.

    Зарегистрироваться можно по форме

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

    Конференция пройдет 17 марта в 12:00 по адресу: наб. реки Фонтанки, 59 БЦ «Лениздат», конференц-зал, офис 223(2 этаж)

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close