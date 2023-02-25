Ужин против смерти: долгожители по всему миру едят этот продукт — просто добавьте его в свой рацион

Один из секретов долголетия — это особенное питание Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Средняя продолжительность жизни китайцев в 2022 году выросла до 78,2 года, тогда как в России этот показатель равен 70,06 года (данные по обоим полам). Конечно, эти цифры зависят от комплекса факторов, но не последнюю роль в обретении долголетия играет питание. Наши коллеги из Wday.ru спросили у экспертов: в чем же секрет?

Рыба — и точка — Многие удивятся, но секрет долголетия скрывается в обыкновенной рыбе, а точнее — в тунце. Он очень полезен из-за высокого содержания витаминов и минералов. Также тунец богат селеном, фосфором, железом и магнием, которые комплексно помогают поддерживать организм. Витамины и кислоты, содержащиеся в этом представителе семейства скумбриевых, также способствуют сохранению здоровья и молодости, — объясняет врач медико-профилактического направления Леонид Булычев. Также тунец полезен для сердца. Из-за высокого уровня омега-3 при его употреблении происходит снижение холестерина в сосудах. По мнению эксперта, люди, которые употребляют большое количество рыбы, в том числе и тунца, имеют меньше рисков развития ишемической болезни сердца.

Также употребление тунца может способствовать снижению давления. Всё дело в калии, который улучшает общее здоровье и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Еще этот элемент может противостоять развитию атеросклероза. Богатый набор витаминов в рыбе (группы А, В12, В6, С и D) помогает защитить организм от свободных радикалов. Также в нем есть железо, магний, калий и натрий. А в полосатом тунце содержатся еще цинк и марганец, которые считаются антиоксидантами. Это делает его невероятно эффективным профилактическим средством от некоторых форм рака.

Не хуже с этими задачам справляется и лосось. Долгожители по всему миру любят лосось — его едят даже те, кто обычно питается растительной пищей. Лосось содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают снизить уровень хронического воспаления.

Еще продукты, которые любят долгожители по всему миру Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Окинавы в Японии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. Мы узнали, любовь к каким продуктам объединяет население этих мест.



Чеснок Жители префектуры Окинава в Японии регулярно едят чеснок. В статье журнала National Geographic утверждается, что этот продукт считается «одним из самых мощных природных лекарств». Его связывают со снижением риска развития некоторых заболеваний, которые обычно возникают с возрастом. В частности, в отчете Antioxidants говорится, что чеснок содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, помогает предотвратить развитие некоторых видов рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.



Оливковое масло Также икарийцы ежедневно используют оливковое масло. В отчете, опубликованном в открытом журнале Nutrients, говорится, что оливковое масло первого холодного отжима отличает длинный список доказанных преимуществ для здоровья, поэтому обитатели Средиземноморья, где оно широко используется, считаются одними из самых здоровых в мире. Например, было обнаружено, что оливковое масло помогает контролировать вес, нормализовать кровяное давление, снижает риск возникновения некоторых видов рака и способствует общему оздоровлению благодаря своим противовоспалительным свойствам.



Авокадо Калифорнийский город Лома-Линда — одна из пяти «голубых зон». Местное сообщество состоит в основном из адвентистов седьмого дня. Они известны тем, что в основном придерживаются вегетарианской диеты, и не последнюю роль в ней играет авокадо. Согласно статье в журнале National Geographic о «голубых зонах» мира, авокадо помогает снизить уровень холестерина и содержит на 30 % больше калия, чем бананы. Также известно, что авокадо помогает контролировать вес и снижает риск ожирения и развития диабета 2-го типа.



Цельнозерновой хлеб на закваске Итальянский остров Сардиния — еще один регион, входящий в «голубую зону». Члены местного сообщества едят такие продукты, как нут, козье молоко и хлеб на закваске. Последний делается из цельной пшеницы и благодаря закваске содержит живые молочнокислые бактерии. Согласно статье в журнале National Geographic, сардинский процесс закваски помогает превратить сахар и глюкозу в молочную кислоту. Это снижает гликемический индекс, а это значит, что уровень сахара в крови не будет повышаться, и вы дольше будете чувствовать сытость.



Помидоры Ничуть не меньше жители Сардинии любят томаты. Итальянцы используют этот овощ во многих своих блюдах. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который известен своими противовоспалительными свойствами и способностью нормализовать кровяное давление, снижать риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца. Имейте в виду, что помидоры черри содержат больше бета-каротина, который, как показали исследования, может помочь снизить риск развития опухолей, связанных с раком простаты.