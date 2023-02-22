Комфортные квартиры в Московском районе стали доступнее

Горожане любят эту часть Петербурга за уникальное сочетание знаковой архитектуры и полезной инфраструктуры: современных городских сервисов, больших парков, хороших школ и детских садов. Именно здесь возводится новый квартал «е.волюция», где сегодня можно приобрести квартиру на привлекательных условиях.



Жилой комплекс бизнес‐класса строится с использованием проектного финансирования от банка ДОМ.РФ, который предоставляет покупателям ипотечный кредит со ставкой 4% — самой низкой из доступных для «е.волюции» на данный момент.*



С его помощью можно приобрести квартиры площадью от 25 до 135 кв. м с эргономичными планировками, позволяющими максимально эффективно использовать жилое пространство. Большие окна добавляют света, что особенно ценно в Петербурге.



Внутреннее пространство квартала «е.волюция» будет организовано так, чтобы жители чувствовали себя максимально комфортно и безопасно. Предусмотрены закрытый охраняемый двор и круглосуточное видеонаблюдение, а внимательные сотрудники консьерж-сервиса и собственная клубная инфраструктура помогут решить большинство повседневных вопросов.



ЖК «е.волюция» понравится тем, кто ведет здоровый образ жизни и ценит доверительное добрососедство. Атмосфера квартала располагает к общению, его статус позволяет окружить себя людьми, разделяющими ваши жизненные ценности и приоритеты.



Подробнее о предложении и условиях покупки вы можете узнать в офисе продаж по телефону +7 (812) 711–11–11.



* Предложение действительно на момент публикации. Кредит предоставляет АО «Банк ДОМ.РФ» на покупку готового жилья, расположенного в Санкт-Петербурге. Сумма кредита — до 12 млн руб., срок кредита — от 3 до 30 лет. Ставка от 4% годовых на весь срок действия кредита действует при условии заключения договора добровольного страхования жизни и первоначального взноса от 15% стоимости недвижимости. Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.



Квартал «е.волюция» — застройщик ООО «СЗ «СТРУКТУРА-2», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ООО «ССН», e. Development

