Плохо получаетесь на фото? Просто перестаньте делать эти 7 вещей

Благодаря социальным сетям многие люди научились видеть красивые кадры Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Когда вам предлагают сфотографироваться, вы уже заранее знаете, что получитесь плохо и будете негодовать от того, что друзья с энтузиазмом делятся этими кадрами в социальных сетях? Дело, скорее всего, не в том, что вы непривлекательны от природы, а в неумении выбрать правильный ракурс. Наши коллеги из Woman.ru и редакция Городских порталов составили инструкцию для всех, кто хочет лучше получаться на фото.

Фотограф Надежда Кашкевич подсказывала нам, на что еще обратить внимание при постановке идеального кадра, и делилась полезными лайфхаками: например, длинные сережки визуально удлиняют шею, а небольшой каблук — ноги.



Ошибки позирования, которые делают все Не поворачивайтесь к камере ровно, вы визуально будете казаться стройнее, если развернете бедра и ноги немного боком. Руки выгоднее смотрятся, когда они асимметричны, поставлены по-разному.

При позе сидя обязательно разверните ноги вбок, прогнитесь в пояснице и потянитесь макушкой вверх.

Не поднимайте плечи — из-за этого шея на фото кажется короче. Даже если в обычной жизни у вас нет второго подбородка, к сожалению, часто его можно заметить на фото. Здесь снова дело в том, что вы слишком зажаты. Если расслабить плечи и руки, а голову постараться вытянуть чуть вперед, недостаток волшебным образом пропадет. Также важно поднять взгляд: смотрите в камеру! Это тоже позволит вам визуально удлинить шею и скрыть подбородок. Старайтесь всегда переносить вес на заднюю ногу в позе стоя, особенно если у вас небольшой рост.

Не задерживайте дыхание. Обычно, перед тем как сделать снимок, мы стараемся максимально замереть, чтобы избежать смазанных фото. В такие моменты у нас напрягается всё тело, дыхание замедляется, лицо искажается, а взгляд становится стеклянным. Поэтому так важно попытаться расслабиться. Чем спокойнее вы будете, тем лучше получится кадр. Освещение на фото — главный секрет всех успешных фотосессий звезд. Если оно неправильно выстроено, лицо обязательно будет выглядеть старее и шире, чем в зеркале. Кроме того, станут заметными все недостатки: от мелких шелушений до темных кругов. Поэтому при позировании так важно поворачивать лицо к источнику света. Так вы будете выглядеть моложе, а черты лица — мягче.

Профессиональная модель и преподаватель в модельной школе Яна Горячова говорит, что запретных поз не бывает, бывают скорее неудачные. — Старайтесь не выносить на первый план (близко к объективу) какие-либо части тела: локти, колени, ступни, так они будут смотреться слишком массивно. Но, опять же, для фотосессии в стиле fashion это очень даже характерно, — объясняет Яна.

Красивые позы для фото от модели плюс-сайз — они и правда работают Любая девушка может выглядеть как супермодель, нужно только принять правильную позу. Модель Катя Жаркова рассказывала, как получаться на фотографиях даже лучше, чем в жизни.



Правило 1. Улыбайтесь. По опыту модели, не все дизайнеры хотят видеть на съемке хохотушку. Но она считает улыбку своим фирменным знаком и рекомендует демонстрировать хорошее настроение в кадре — потом на такие фотографии смотреть особенно приятно. Правило 2. Не нужно на фотосессии одергивать платье, пытаясь сгладить складки на боках. Поверьте в свое тело и в то, что оно прекрасно. Расслабьтесь и отбросьте стеснение. Правило 3. А теперь конкретика. Посмотрите, что профессиональные модели делают с руками: одну кладут на бедро, другую плавно ведут вдоль тела — получается красивый изгиб, который отвлекает внимание от не всегда точеных форм фигуры. Можно привлекать разные элементы одежды: касаться воротничка, использовать карманы — это смотрится очень естественно.

Никогда у модели вы не встретите «брошенных» рук, висящих вдоль тела, — наоборот, они всегда активны. Но не переусердствуйте, облокачиваясь на всё подряд. Пусть предметы на фоне останутся антуражем, а не главными героями.

Слева — как правильно. Справа — так делать не надо Yana Bannikova Поделиться Поделиться





Ни в коем случае не закручивайте кисти и пальцы в разные жесты. «Класс», «фига», «коза» — это может казаться крутым, но на деле выглядит глуповато. Стремитесь к элегантности.

Правило 4. «Ломайте» тело: есть четыре основные точки — плечи, грудь, талия и бедра. Работайте в этих плоскостях.

Наиболее удачный ракурс, создающий эффект стройности, по мнению модели, — в три четверти, когда свободная нога носком обращена к камере. Потренируйтесь перед зеркалом, прежде чем идти на съемку.

Слева — как правильно. Справа — так делать не надо Yana Bannikova Поделиться Поделиться





Или можно повернуться лицом к фотографу, приподнять одно бедро и слегка наклонить вперед корпус. Так Катя делает свои самые «худые» фотографии.

Правило 5. Частая ошибка, когда девушка выбирает странный наклон головы. Учитесь это контролировать. Слишком сильно наклонили — может выглядеть как перелом шеи, на фотографии будет больно смотреть.

Идеально, по мнению модели, держать голову ровно и менять ее положение слегка и медленно, чтобы фотограф успевал адаптировать кадр под новый ракурс. Обязательно оцените результат после первых щелчков затвора, и если получилось хорошо, то продолжайте позировать, по минимуму меняя удачную позу.