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    В том числе для взрослых. Кто такая Аста-Ураган и чему она учит детей в Москве и Петербурге

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    Для самых маленьких путешественников по Петербургу и Москве разработали книгу-путеводитель «Аста-Ураган в двух столицах: путешествие во времени». Как рассказали «Фонтанке» в городском Комитете по развитию туризма, герои издания — девочка Аста-Ураган и ее друг Алеша — отправляются в странствие по двум городам и знакомятся с 17 достопримечательностями. Маршрут Аськи и Алешки на себе уже опробовали ведущая и блогер Юлия Барановская с семьей.

    Автор книги — детская писательница Кристина Кретова. Издание стало продолжением ее серии произведений про Асту-Ураган — девочку из Петербурга, обладающую уникальной способностью: она умеет путешествовать с ветрами. Серия выросла из историй, которые Кретова когда-то рассказывала по вечерам своей дочке Асе. Иллюстрации для книг готовила близкая подруга Кристины — художник Наталья Романькова.

    В новой книге персонажи посещают в Петербурге Петропавловскую крепость, наблюдают крейсер «Аврора», знакомятся с шедеврами Эрмитажа и отправляются на «Остров фортов» в Кронштадте. В Москве — любуются творениями архитектора Алексея Щусева, знакомятся с обитателями Московского зоопарка и гуляют по парку «Зарядье».

    По сюжету девочка и мальчик готовятся к игре «Что? Где? Когда?» — и поэтому погружаются в историю и узнают любопытные факты о двух столицах. Книга готовилась вместе с туристическими ведомствами Москвы и Петербурга в рамках проекта «Два города — миллион впечатлений».

    Оцифрованный маршрут из книги c аудиогидами также доступен в цифровом туристическом сервисе RussPass и на сайте Visit Petersburg. Двухдневное путешествие по родному Петербургу и Москве уже совершила ведущая и блогер Юлия Барановская с детьми — Артемом, Арсением и Яной.

    Юлия Барановская с семьей.
    Юлия Барановская с семьей.Фото: Предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма администрации Санкт-Петербурга
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    У «Фонтанки» тоже есть гид по городу. В проекте «(От)Личный Петербург» вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты! Наш девиз: «Город, который есть!»

    Проект «(От)Личный Петербург» «Фонтанка» делает совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

    Юлия Барановская с семьей.
    Юлия Барановская с семьей.Фото: Предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма администрации Санкт-Петербурга

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