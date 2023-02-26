В том числе для взрослых. Кто такая Аста-Ураган и чему она учит детей в Москве и Петербурге

Для самых маленьких путешественников по Петербургу и Москве разработали книгу-путеводитель «Аста-Ураган в двух столицах: путешествие во времени». Как рассказали «Фонтанке» в городском Комитете по развитию туризма, герои издания — девочка Аста-Ураган и ее друг Алеша — отправляются в странствие по двум городам и знакомятся с 17 достопримечательностями. Маршрут Аськи и Алешки на себе уже опробовали ведущая и блогер Юлия Барановская с семьей.



Автор книги — детская писательница Кристина Кретова. Издание стало продолжением ее серии произведений про Асту-Ураган — девочку из Петербурга, обладающую уникальной способностью: она умеет путешествовать с ветрами. Серия выросла из историй, которые Кретова когда-то рассказывала по вечерам своей дочке Асе. Иллюстрации для книг готовила близкая подруга Кристины — художник Наталья Романькова.

